Yrittäjät: Esitys yt-laiksi lisää yritysten kustannuksia

Yritysten perintäkuluille tulossa rajat - ”Aivan erinomainen asia” 17.9.2021 16:56:13 EEST | Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että yritysperinnässä asetetaan euromääräiset kulukatot perintäkuluille. - Tämä on aivan erinomainen asia, sillä vuosien varrella lukuisat pienyritykset ovat joutuneet maksamaan huomattavan korkeita kuluja lainsäädännön puutteellisuuden vuoksi, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä iloitsee. Suomen Yrittäjät on jo pitkään vaatinut, että suuriin perintäkuluihin on puututtava.