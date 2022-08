Yrittäjät: Hallitukselta jää 144 miljardin velkataakka, miljardin säästötoimet tarvitaan nopeasti

Yrittäjät on hyvin huolissaan valtion holtittomasta velanotosta. Seuraavan hallituksen on aloitettava julkisen talouden vakauttaminen heti 700–800 miljoonan euron vuotuisilla sopeutustoimilla. – Hallitukselta periytyy näillä tiedoin 144 miljardin velkataakka. Mitä enemmän velkaannumme, sitä vähemmän on liikkumavaraa ja mahdollisuuksia alentaa tulevaisuudessa työn ja yrittämisen verotusta, johtaja, pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Johtaja, pääekonomisti Mika Kuismanen. Kuva: Markus Sommers

Hallitus peri aloittaessaan 106 miljardin euroa valtionvelkaa. Tällä kaudella velkataakka lisääntyy lähes 40miljardilla eurolla. – Jälleen kerran vastuu velasta siirtyy tuleville hallituksille. Näin on käynyt ennenkin.Tavastaon päästävä eroon, sillä muuten velkamäärä kasvaa hallitsemattomaksi. – Mitä korkeampi velka meillä on, sitä suurempi osa verovaroista menee velan hoitoon. Tämä on myös talouskasvulle haitallista, kun rahat valuvat velkarasituksen maksuun. Siksi asia huolestuttaa yrittäjiä. Budjettiehdotuksessa julkisen talouden alijäämä pienenee väliaikaisesti johtuen verotulojen kasvusta ja koronatukitoimien vähenemisestä. Seuraavalla hallituskaudella velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy taas kasvuun. –Suhteutettuna talouden tilanteeseen ehdotus kahdeksan miljardin alijäämästäensi vuodelle ei ole viisas. –Hallituksen tulisi vaalivuodesta huolimattanoudattaa talouspolitiikan arviointineuvoston suositusta ja aloittaa välittömästisopeuttaminen 0,2–0,4 prosentilla suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Suomeksitämä tarkoittaa vajaan miljardin euron vuotuisia leikkauksia. Tutkimus- ja kehitystoimintaan panostettava Yrittäjät kannattaa budjettiesityksen toimia tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseksi sekä tulevaisuuden kestävän kasvun vahvistamiseksi. – Riihessä on pidettävä huolta siitä, että lisävähennykseen perustuva T&K-verokannustin otetaan aidosti käyttöön osana T&K-rahoituksen kokonaisuutta ensi vuodesta alkaen.Tuemme myös ehdotusta 60 miljoonan euron valtuutuksesta Business Finlandin veturiyritysrahoitukseen. Yrittäjät pitää myös positiivisena, että60vuotta täyttäneiden työnteon kannustimiaparannetaantyötulovähennyksellä ja matkakuluvähennyksen määräaikaista korotusta jatketaan myös 2023. Lisätietoja: johtaja, pääekonomisti Mika Kuismanen, p. 050 3560705, mika.kuismanen@yrittajat.fi

