Yrittäjät: Hallituksen toteutettava seuraavaksi yleinen ansioturva

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen siihen, että hallitus on päättänyt poistaa eläkeputken. - Se on ensimmäinen tämän hallituksen aito työmarkkinareformi. Se on hyvä alku, jolle tarvitaan jatkoa. Seuraavaksi pitää tarttua työttömyysturvaan, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Yrittäjien mielestä syntynyt paketti on ”varsin tasapainoinen kokonaisuus”. Eläkeputki on ollut tärkeä monelle yrittäjälle ja työntekijälle, mutta työllisyyden vuoksi siitä on syytä luopua.

- Paketti parantanee ikääntyneiden työllisyyttä, mikä on tärkeää ikääntyville itselleen ja koko kansantaloudelle. Suomessa yli 60-vuotiaiden työllisyysaste on merkittävästi alhaisempi kuin muissa pohjoismaissa, Pentikäinen toteaa.

- Jos työllisyysasteemme ei vahvistu, koko hyvinvointivaltion talousperusta murenee emmekä pysty huolehtimaan kaikista apua tarvitsevista, hän perustelee.

Yrittäjät pitää valitettavana sitä, että esitys lisää hieman työnantajan kustannuksia.

- Jokainen lisäys on myrkkyä, koska työllistämisen taakka on jo nyt Suomessa lähes kohtuuton. Siksi pienissä työnantajayrityksissä työpaikat eivät juuri kasva. Lisäys jää kuitenkin maltilliseksi. On erityisen tärkeää, että pienten yritysten muutosturvataakka ei kasva, Pentikäinen kiittelee.

Yrittäjät korostaa, että eläkeputken poiston lisäksi tarvitaan muita työreformeja.

- Seuraavaksi hallituksen on tartuttava työttömyysturvaan. On kestämätöntä, että kassojen ulkopuolelle olevien ansioturvaa ei laiteta kuntoon. Heistä moni on koronakriisin vuoksi erittäin ahtaalla taloudellisesti, hän sanoo.

Yleistä ansioturvaa voi rahoittaa porrastamalla ja lyhentämällä työttömyysturvaa.

- On olennaista, että työelämän joustoja lisätään kaikille työntekijöille ja työpaikoille. Se vaatii mahdollisuutta työpaikkasopimiseen ja syrjivien sopimisen kieltojen poistamista mutta myös osa-aika- ja monipaikkatyön lisäämistä, Pentikäinen sanoo.