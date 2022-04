Yrittäjät: Jakeluvelvoitteen keventäminen viisas päätös hallitukselta - tärkeä ja nopeavaikutteinen helpotus kuljetusalalle

Yrittäjät: Hallituksen tehtävä työllisyystoimia ja sopeutettava – viimeinen hetki vastuulliseen taloudenpitoon 31.3.2022 09:21:23 EEST | Tiedote

Hallituksen on jatkettava työllisyystoimia ja ryhdyttävä viimein sopeuttamaan menojaan. – Julkisen sektorin tehostaminen ja menojen karsiminen tulee nostaa talouspolitiikan ykkösprioriteeteiksi. Kehysriihi on hallitukselle viimeinen mahdollisuus vastuulliseen talouspolitiikkaan. Pitää muistaa Ukrainan sodan keskellä, että terve talous on myös turvallisuuskysymys, pääekonomisti, johtaja Mika Kuismanen sanoo.