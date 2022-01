Yrittäjät: Jokaisella oikeus työhön, lakkoon ei ole pakko osallistua

Työolobarometri: Pienissä yrityksissä työntekijä ja johto luottavat toisiinsa 28.12.2021 14:06:49 EET | Tiedote

Pienissä yrityksissä on hyvät edellytykset paikalliselle sopimiselle, vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri. Pienillä työpaikoilla on luottamusta, kohtelu tasapuolista ja tieto kulkee. – Työntekijöiden viesti on vankkumaton: Yrittäjä on hyvä työnantaja, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.