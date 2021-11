Yrittäjät: Kela-korvaukset tuplattava jonojen lyhentämiseksi, yhtiöittämisoperaatiot alueilla keskeytettävä

Suomen Yrittäjien esittää Kela-korvausten tuplaamista ratkaisuksi korona-ajan hoitovelan purkamiseksi ja hoitotakuuseen pääsemiseksi.

– Kaikille suomalaisilla on oikeus hoitoon, ei vain heillä, joilla on työterveys, vakuutus tai paksu lompakko. Sairaanhoidon Kela-korvauksia tarvitsevat suhteellisesti eniten ikääntyneet ja vähiten ansaitsevat, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoi Suomen Yrittäjien valtuuston kokouksessa.

– Tuplaamalla sairaanhoidon Kela-korvaukset voidaan lyhentää merkittävästi korona-aikana kasvaneita hoitojonoja ja parantaa hoidon saatavuutta. Samalla saadaan yksityisen sote-yritysten resurssit ja osaaminen suomalaisten käyttöön, Pentikäinen jatkaa.

Yhtiöittämisoperaatiot keskeytettävä

Alueilla ja kunnissa on menossa yhtiöittämisvimma hankintalain mukaisten kilpailutusten kiertämiseksi.

– Ei ole järkeä, että hyvinvointialueet yli-investoivat tukipalveluihin ja kiertävät yhtiöillään hankintalakia. Veronmaksajan ja asiakkaan etu on, että laatu ja hinta kilpailutetaan avoimesti. Eurot tarvitaan hoitoon, ei tehottomasti tuotettuihin tukipalveluihin, Yrittäjien valtuuston puheenjohtaja Jyrki Mäkynen totesi kokoukselle.

– Hyvinvointialueiden ja kuntien kannattaa ostaa palveluita avoimilta markkinoilta kilpailuttamalla aina, kun se on mahdollista, ei inhouse-kikkailulla kilpailutuksia kiertämällä omilta yhtiöiltä. Tästä tulevat aluepäättäjät linjaavat, Mäkynen painotti.

”Olisi sulaa hulluutta olla käyttämättä palveluseteliä”

Suomen Yrittäjät julkisti tiistaina Parempi hoito -vaaliohjelman, joka sisältää Suomen Yrittäjien ratkaisut hyvinvointialueille. Suomessa sote-alan yrityksiä on noin 18 200.

Yrittäjät esittää, että palvelusetelit otetaan laajalti käyttöön hyvinvointialueilla. Tämäkin asia on tulevien sote-päättäjien käsissä.

– Jyväskylässä on saavutettu palveluseteliä hyödyntämällä samaan aikaan sekä kustannussäästöjä että tyytyväisempiä asiakkaita. Palveluseteli on erinomainen työkalu lisätä asiakkaan valtaa ja valinnanvapautta sekä parantaa palveluiden laatua ja tehokkuutta, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoi.

– Olisi sulaa hulluutta olla käyttämättä palveluseteliä. Kun se on hinnoiteltu oikein, tarjontaa riittää, mikä jättää julkiselle sektorille tilaa panostaa alueille, joilla sitä tarvitaan eniten, Salminen jatkoi.

Yrittäjät esittää, että hyvinvointialueet ottavat käyttöön läpinäkyvän ja yhtenäisen julkisen ja yksityisen sektorin kustannuslaskentamallin. Näin julkisen ja yksityisen sote-palvelutuotantoa voitaisiin pätevästi vertailla keskenään.

Yrittäjillä vahva äänestysinto

Yrittäjät aikovat vahvasti vaikuttaa sote-vaaleissa. Tuore Yrittäjägallup kertoo, että peräti 75 prosenttia yrittäjistä aikoo äänestävänsä.

Tämä siitä huolimatta, että yrittäjät eivät usko palveluiden paranevan kotiseudullaan. Vain 14 prosenttia yrittäjistä pitää todennäköisenä, että sote-uudistus parantaa sosiaali- ja terveyspalveluja omalla alueellaan.

– Yrittäjille on tärkeää, miten sote-miljardit käytetään. Yrittäjät ovat turhautuneita siihen, että uudistusta on valmisteltu hallinto edellä ja uskoen siihen, että julkisella sektorilla asuisivat kaikki viisaus ja osaaminen. Tulevien aluepäättäjien on mahdollista tehdä tässä suunnanmuutos, Pentikäinen sanoo.

Fakta: Miksi aluevaalit ovat yrittäjille tärkeät?