Yrittäjät: Kilpailukieltojen sääntelyn ei pidä tuoda lisäkustannuksia työnantajille

Kysely: Alle kolmannes yrittäjistä tyytyväisiä työehtosopimuksiinsa 19.6.2019

Alle kolmannes yrittäjistä on tyytyväisiä alansa työehtosopimuksiin. 84 prosenttia yrittäjistä on sitä mieltä, että työpaikoilla pitäisi olla oikeus sopia toisin kuin työehtosopimuksessa, jos siihen on tarvetta, kertoo tuore Yrittäjägallup.