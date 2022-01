Yrittäjät: Konkurssin tehnyt yrittäjä pääsee nopeammin jaloilleen – velkajärjestelylakiin useita parannuksia

Yrittäjät: Nyt tolkkua ja järkeä liikunta-alan rajoituksiin 5.1.2022 16:18:38 EET | Tiedote

– Hallitukselta on välittömästi löydyttävä ratkaisuja ja luovuutta vaihtoehtona rajoitusvimmalle. Sen on tarkistettava kunto- ja liikunta-alan rajoituksiaan. Rajoitukset ovat nyt epäselvät, mikä on johtanut sekaviin tulkintoihin eri puolilla maata. Tämä syö rajoitusten ja koronapolitiikan uskottavuutta, johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä sanoo.