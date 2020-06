Yrittäjät: Korona osoitti, että kilpailutukset on jaettava osiin

Koronakriisi osoitti, että kilpailutukset on jaettava osiin. – Valtion ja kuntien on lopetettava mammuttihankinnat, jotka keskittävät markkinaa ja näivettävät paikallistaloutta. Kotimaisia markkinoita on kehitettävä tosissaan, elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala Suomen Yrittäjistä vaatii.

Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala. Kuva: Markus Sommers. Kuva vapaasti käytettävissä.

Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto julkistivat luonnoksen kansalliseksi hankintastrategiaksi tänään. - Koronakriisin keskeinen opetus on, että julkisten hankintojen keskittämisen isoihin kokonaisuuksiin on loputtava, Janika Tikkala sanoo. Yrittäjien mukaan julkisen sektorin on strategisella tasolla kehitettävä kotimaisia markkinoita hankinnoillaan. - Koronakriisissä kilpailutuksilla on entistä tärkeämpi merkitys yrittäjän elinkeinon jatkolle, alueen elinvoimalle sekä huoltovarmuuden ja omavaraisuuden takaamiselle, Tikkala toteaa. Julkisia hankintoja suunniteltaessa on keskeistä arvioida hankintojen pitkäaikaisia ja laaja-alaisia vaikutuksia yrityksiin ja markkinaan. - Usein kuvitellaan, että on tehokasta ja sujuvaa koota mammuttimainen hankinta ja valita sitä tekemään yksi ainoa yritys. Tällaisilla pikavoitoilla on kielteisiä vaikutuksia paikallistalouteen, yrityksiin ja huoltovarmuuteen, Tikkala huomauttaa. Hankintojen keskittäminen supistaa markkinaa sekä ostajien että myyjien päässä. Tikkalan mukaan nykyinen hankintalaki on erinomainen ja joustava pienille ja keskisuurille yrityksille ja hankkijoille, eikä sitä ole syytä avata. Hankintalain mukaan hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. - Hankinnat on jaettava osiin alueellisesti ja tuoteryhmittäin. Lain tavoite lähtee siitä, että pk-yritysten on päästävä kilpailemaan. Strategiasta keinoja kuntapäättäjille Onnistuessaan kansallisella hankintastrategialla parannetaan hankintojen arvostusta ja avoimuutta, edistetään hankintaosaamista ja markkinavuoropuheluja. Paikallisesti alueilla ja kunnissa on erityisen tärkeää ottaa strategiasta käyttöön ne ratkaisut, jotka edistävät pk-yritysten pääsemistä kilpailemaan. - Näistä aiheista on useita onnistuneita tavoitteita ja toimenpide-esityksiä strategialuonnoksessa. Kuntien kannattaa ottaa käyttöön asiakirjasta ensin ne työkalut ja ratkaisut, jotka edistävät paikallista yrittäjyyttä, Janika Tikkala sanoo.







