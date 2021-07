Yrittäjät: Koronapassi pikaisesti käyttöön

Työelämägallup: Järjestäytymisasteessa selkeä notkahdus 20.7.2021 09:23:14 EEST | Tiedote

Työelämässä olevien järjestäytymisasteessa on tapahtunut pudotus tänä vuonna. - Näyttää, että järjestäytymisaste on notkahtanut. Jäsenyyden hinta on koettu korona-aikana korkeaksi. Ehkä on myös tyytymättömyyttä liittojen työllisyystoimiin, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä arvioi.