Yrittäjät: Kustannustuki on hyvä alku – jakeluvelvoitteen poisto tarvitaan yhä

”On hyvä, että hallituksessa on ymmärretty kuljetusalan hätätilanne. Tämä on vielä alku. Lisätoimia tarvitaan. Esimerkiksi merkittävänä toimenpiteenä Yrittäjät on esittänyt jakeluvelvoitteesta luopumista määräajaksi. Sillä saataisiin dieselin hintaa nopeasti alas ja vaikutus kohdentuisi kaikille dieselautoilijoille - siis myös esimerkiksi taksiautoilijoille toisin kuin kustannustuessa.”

“Lisäksi ammattidieselin käyttöönoton valmistelua on kiirehdittävä, koska sillä huolehditaan suomalaisen logistiikkaketjun kilpailukyvystä pidemmällä tähtäimellä”, jatkaa Vehmanen.

Kuljetusalan tukeen hallitus varaa 75 miljoonaa euroa. Yrittäjät edellyttää, että kustannustuen haku on saatava nopeasti auki, koska kriisi on akuutti ja yrityksillä ei ole mahdollisuutta odottaa kuukausia. Yrittäjät korostaa, että kustannustukilakia valmistellessa on otettava opiksi niistä ilmiselvistä virheistä ja puutteista, jotka koskivat aikaisempia yleisiä kustannustukikierroksia. Kilpailuvääristymää ei saa syntyä.

Hallitus aikoo lisäksi valmistella 20 miljoonan euron toimenpidekokonaisuuden, jossa tuetaan sähkö- ja kaasukäyttöisen kuorma- ja pakettiautokaluston hankintoja sekä liikennesähkön ja -kaasun julkisen jakeluinfrastruktuurin kehittämistä. Yrittäjät pitää suunnitelmaa hyvänä alkuna.

“Kuljetusyritysten investointikyky uuteen ja ympäristöystävällisempään kalustoon on merkittävästi heikentynyt polttoaineen hinnannousun takia. On tärkeää, että yrityksiä tuetaan puhtaampiin käyttövoimiin siirtymisessä”, Vehmanen sanoo.

“Liikennesähkön ja -kaasun latausinfran puutteet ovat yksi pullonkaula ammattiliikenteen sähköistymisessä. Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfran kehittämisessä kannattaa keskittyä erityisesti ammattiliikenteen tarpeisiin vastaamiseen, mihin hallituksen toimenpidekokonaisuus nyt osaltaan vastaa.”

“On tärkeää, että osana kuljetusalan tukitoimia hallitus huomioi myös taksialan korottamalla sairausvakuutuksen matkakorvauksia. Taksiyrittäjien ajamat Kela-taksikuljetukset ovat olennainen osa terveydenhuoltojärjestelmää ja turvaavat suomalaisten pääsyn palveluihin”, sanoo Vehmanen.