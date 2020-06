Yrittäjät: Kustannustuki tervetullut mutta liian alhainen - liian moni yritys putoaa väliin

Yrittäjät: Korona osoitti, että kilpailutukset on jaettava osiin 3.6.2020 15:39:51 EEST | Tiedote

Koronakriisi osoitti, että kilpailutukset on jaettava osiin. – Valtion ja kuntien on lopetettava mammuttihankinnat, jotka keskittävät markkinaa ja näivettävät paikallistaloutta. Kotimaisia markkinoita on kehitettävä tosissaan, elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala Suomen Yrittäjistä vaatii.