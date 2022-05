Yrittäjät: Nato-jäsenyyden hakeminen on erittäin tärkeä yrityksille

Suomen ja Ruotsin yrittäjäjärjestöt: Nato-jäsenyys tärkeä yrittäjille ja yrityksille 5.5.2022 12:30:00 EEST | Tiedote

// Kirjoitus on julkaistu alun perin Kauppalehdessä ja Dagens Industrissa 5.5.2022. // Nyt on aika. Vuosien jahkailu ja jaarittelu ovat ohi. Ruotsin ja Suomen yrittäjäjärjestöt haluavat lähettää vahvan viestin molempien maiden johdolle puolustusliitto Nato-jäsenyyden hakemiseksi mahdollisimman pian. Se vahvistaisi turvallisuutta, vapautta ja vakautta Pohjoismaissa ja koko Itämeren alueella. Tämä on olennaista yritysten ja yrittäjien kannalta. Se myös selkeyttäisi Ruotsin ja Suomen asemaa sekä vähentäisi Venäjän aiheuttamaa maihin kohdistuvaa markkinariskiä, joka on kasvanut Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Jäsenyys vahvistaisi yritystoiminnan edellytyksiä koko Pohjolassa. Nato-jäsenyys on nyt erityisen perusteltua, koska Ruotsin ja Suomen turvallisuusympäristössä on tapahtunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan suuri muutos. Venäjän aloittama sota vaarantaa koko Euroopan vakauden. Myös pohjoisen Euroopan turvallisuustilanne on vakavampi ja vaikeammin ennakoitava. On syytä olettaa, että tilanne ei