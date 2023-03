Yrittäjät: Osinkoverotuksen kiristyksillä olisi erittäin vakavia seurauksia taloudelle

Sdp on esittänyt vaaliohjelmassaan yrittäjien verotukseen 350–600 miljoonan euron kiristyksiä. Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin on pitänyt osinkoverotuksen kiristämistä toistuvasti – viimeksi Ylen tentissä tiistaina – esillä keskeisenä ”tulonsopeutustoimena”.

”Osinkoverotuksen kiristäminen iskisi nopeasti kasvuun sekä yrittäjien kykyyn investoida ja työllistää. Se olisi aivan väärä signaali yrittäjille ja omistajille, joiden odotetaan investoivan ja työllistävän”, Salminen sanoo.

”Ihmettelen syvästi, miksi perinteinen työpuolue Sdp on ottanut suomalaisen työn, kasvun ja kasvollisen omistajuuden tähtäimeensä”, Salminen sanoo.

Suomi tarvitsee kipeästi kilpailukykyä, kasvua ja yrittäjyyttä talouden tervehdyttämiseen. ”Vaalitohinassa on unohtunut, että Suomen kasvu on suomalaisten yritysten kasvun summa”, Salminen muistuttaa.

Yrittäjät korostaa, että verotuksen tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyistä, omistajuuteen kannustavaa, riskinotosta palkitsevaa, ennakoitavaa ja johdonmukaista, jos haluamme, että Suomessa kannattaa yrittää, investoida ja työllistää.

Reilun kolmasosan kasvuhalukkuus vähenisi

Kantar Public selvitti 5.–20. maaliskuuta Yrittäjien toimeksiannosta osinkoverotuksen kiristämisen vaikutuksia.

Mitä suurempi on yritys, sitä laajempia olisivat osinkoverotuksen kiristämisen vaikutukset. Vaikutukset olisivat vähäisimpiä yksinyrittäjillä.

Osinkoverotus koskee osakeyhtiöitä. Yrittäjägallupissa osakeyhtiön edustajista (668 vastaajaa) 39 prosenttia vastaa, että ne maksaisivat vähemmän osinkoja, jos osinkovero kiristyisi. 34 prosenttia kertoo, että osakeyhtiön kasvuhalukkuus vähenisi. Investointeja omaan yritykseen vähentäisi 27 prosenttia. Yksi viidestä harkitsisi peräti yrityksen lopettamista.

”Yrittäjät kertovat, että maksaisivat veroja vähemmän. Tämä tarkoittaa, että verokertymä voisi jopa vähentyä. Kasvuhakuisten yritysten määrä on muutoinkin selvästi laskussa. Kiristys vauhdittaisi tätä ja vaarantaisi uusien työpaikkojen syntyä”, Salminen sanoo.

Yli kymmenen työllistävistä yrityksistä (vastaajia 1038, joukossa myös muita yhtiömuotoja kuin osakeyhtiöitä) 44 prosenttia kertoisi osinkoverotuksen kiristyksen vähentävän kasvuhaluja, 42 prosenttia maksaisi vähemmän osinkoja, 40 prosenttia vähentäisi investointeja yritykseensä ja 25 prosenttia siirtäisi toimintaa Suomesta.

”Iskisi lujaa teollisuuteen ja työllistäviin yrityksiin”

”Viesti on selvä: osinkoverotuksen kiristäminen on tehokas keino tuhota kasvua. On käsittämätöntä edes kuvitella, että osinkoverotuksen kiristäminen voisi tapahtua ilman merkittäviä kielteisiä talousvaikutuksia. Se iskisi lujaa teollisuuteen ja työllistäviin yrityksiin”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Yritysten kasvuhalut hiipuvat ja työnantajayrittäjien määrä laskee nopeasti jo nyt, Pentikäinen muistuttaa.

”Osinkoverotuksen kiristys vauhdittaisi kasvuhalujen hiipumista ja työnantajayrittämisen vähentymistä. Se olisi onneton ratkaisu suomalaisten hyvinvointiyhteiskunnan taloudelliselle perustalle”, Pentikäinen toteaa.

Ennakoitava verojärjestelmä tuo investointeja

Yrittäjägallupissa kysyttiin eri asioiden vaikutuksia investointihalukkuuteen. Verojärjestelmän ennakoitavuus on tällä hetkellä tärkein investointihalukkuutta Suomeen lisäävä tekijä. Sen jälkeen tulevat toimiva logistiikka, sujuva investointiluvitus ja luotettavat viranomaiset.

Pahimpia investointijarruja ovat kasvava julkinen velka sekä ay-liikkeen ja Venäjän toiminta.

”Ennakoitava verojärjestelmä on kannustanut investoimaan Suomeen. Se on ollut Suomelle tärkeä kilpailuetu, kun on kamppailtu investoinneista. Jatkuva intoilu yrittäjien verotuksen kiristämisellä syö yritysten ja niiden omistajien halua investoida Suomeen. Se osuu omaan nilkkaan”, Pentikäinen sanoo.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.