Yrittäjät varoittaa työllisyyspalveluiden siirron riskeistä

Yrittäjät on huolissaan työllisyys- ja yrityspalveluiden siirrosta kunnille. - Uudistuksen haitat eivät saa olla suurempia kuin sen hyödyt. Pitää muistaa, että työssäkäyntialueet ovat paljon laajempia kuin kunnat, eikä uudistus saa johtaa kuntaverojen kiristymiseen, valtuuston puheenjohtaja Jyrki Mäkynen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Kuntien rooli voi muuttua tulevalla valtuustokaudella huomattavasti, jos työllisyys- ja yrityspalvelut siirretään valtiolta kunnille, kuten hallitus puoliväliriihessä linjasi. Kunnat toimisivat jatkossa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden ensisijaisena järjestäjätahona.

- Tämä kannattaa muistaa kuntavaaleissa. Muutos on iso ja se tapahtuu tilanteessa, jossa Suomi toipuu koronasta ja monella yrityksellä on työvoimapula, Mäkynen sanoo.

Mäkynen huomauttaa, että uudistus ei yksin tuo uusia työpaikkoja.

- Uudistus voi onnistua, jos jo valmistelussa tunnistetaan työllistävien yritysten tarpeet. Nykyään yrittäjät etsivät työntekijöitä muualta kuin näistä palveluista.

Suomen Yrittäjien valtuusto keskusteli kuntavaaleista kevätkokouksessaan tiistaina 25.5.2021.

Yrittäjyys tunnistettava työllistymiskeinona

Ihmiset, jotka aikovat yrittäjäksi, ovat nyt eri puolilla maata eriarvoisessa asemassa, sillä he saavat eri puolilla maata erilaista palvelua eri toimijoilta.

- Uudistuksessa pitää varmistaa toimintatavat, jossa yrittäjäksi aikova saa yrittäjyyteen liittyvän perusneuvonnan sekä julkisen tuen yritystoimintansa aloittamiseen samanlaisena eri puolilla maata, Mäkynen vaatii.

- Yrittäjyys pitää tunnistaa työllistymiskeinona, hän lisää.

Yrittäjien palveluille yksi luukku

Myönteistä uudistuksessa on se, että rahoitusjärjestelmä ja kuntien vastuu alueensa työllisyydestä yhdistettynä kuntien perinteisiin elinkeinopolitiikan ja muihin elinvoimaa luoviin toimiin voi kannustaa parempiin palveluihin.

- Kaikkia kuntien työllisyys- ja elinkeinopalveluita pitää tarkastella kokonaisuutena ja luoda yrittäjille monessa yhteydessä kaivattu yksi luukku, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Parhaat osaajat tuottamaan palveluita

Muiden kuin lakisääteisten viranomaispalveluiden tuotantotapa perustuisi jatkossakin julkisen sektorin oman tuotannon ja markkinoilta hankittavan palvelun yhdistelmiin.

- Kunnilla on iso vastuu monituottajuuden hyödyntämisestä eli siitä, että työttömille ja yrityksille järjestettäviä palveluita tuottavat parhaat mahdolliset osaajat - siis myös yrityksistä ja järjestöistä. Jos kunta suosii vain omiaan, uudistus epäonnistuu, Kujala sanoo.

Yrittäjien päätöksenteko muuttui: valtuustolla ensimmäinen kausi menossa

Suomen Yrittäjät on uudistanut päätöksentekoaan. Yrittäjien ylin päättäjä on joka toinen vuosi järjestettävä liittokokous. Se valitsee Suomen Yrittäjien puheenjohtajiston ja valtuuston. Seuraavan kerran liittokokous on koolla syksyllä 2022.

Valtuusto kokoontuu syksyllä ja keväällä. Valtuustossa jäsenjärjestöjen eli alue- ja toimialajärjestöjen edustajat päättävät Suomen Yrittäjien toimintasuunnitelmasta, budjetista ja kehittämisestä.

Suomen Yrittäjien hallitus tekee järjestön linjauksen liittokokousten välillä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa sekä valtuuston valitsemat 8 muuta jäsentä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.