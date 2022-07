Yrittäjät: Vienti vetämään, satamien sulkuun tolkkua

- Kansainvälisessä vertailussa olemme vientimaana korkeintaan keskitasoa. Viennin osuus bkt:stä voisi olla selvästi suurempi, Pentikäinen sanoo.

Pentikäinen puhui aiheesta lauantaina Etelä-Pohjanmaalla Vimpelissä vientiseminaarissa.

- Olisi tärkeää, jos suomalaiset yritykset suuntautuisivat rohkeammin vientiin. Yrityksen resurssit ja osaaminen eivät usein riitä, vaikka tuotteisto voisi olla kilpailukykyinen.

Suomen Yrittäjät selvitti keväällä Yrittäjägallupissa, että ay-liikkeen toiminta on yrityksille merkittävä investointien jarru.

- Suomessa on tekijöitä, jotka hidastavat vientiponnisteluja. Yksi on ay-liikkeen toiminta. Monella on karvaita kokemuksia siitä, miten ay-liike sulkee kevein perustein satamat. Siksi moni miettii, miksi panostaa vientiin.

Pentikäinen korostaa, että Pohjoismaat olisi luonteva ykkösmarkkina monelle suomalaisyritykselle.

- Siksi olisi tärkeää edistää sitä, että Pohjoismaat olisi maailman integroiduin markkina-alue. Tämä on yhteinen julkilausuttu tavoite, mutta sen puolesta ei näytä tapahtuvan mitään.

- Erityisesti pitää kiinnittää huomio liiketoimintaan, jossa kotimainen arvonlisä on suuri. Sitä kautta Suomeen syntyy eniten työtä ja hyvinvointia.