Yrittäjät: Yrittäjän työmarkkinatuen jatko on tärkeä ratkaisu

”Tärkeä ratkaisu”, kommentoi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen hallituksen päätöstä yrittäjien työmarkkinatuen jatkamisesta.

Hallitus kertoi jatkavansa yrittäjän oikeutta työmarkkinatukeen kesäkuun loppuun saakka ilman, että yritystä tarvitsee lopettaa. Suomen Yrittäjät ajoi tätä muutosta koronakriisiin alussa.

- Tämä on tärkeä ratkaisu, kun koronakriisi näyttää pitkittyvän. Se keventää monen yrittäjän mieltä ja tuo perusturvaa, Pentikäinen sanoo.



Tukea on maksettu koronakriisin aikana noin 44 000 henkilölle.



- Yrittäjän työmarkkinatuki on ollut merkittävä apu monelle. Tuki on mahdollistanut sen, että yritystä ei tarvitse ajaa alas saadakseen työttömyysturvaa. Tämä auttaa talouden toipumista, kun kriisin jälkeen yritykset ovat olemassa valmiina kasvuun.

Yksinyrittäjätuella on jo kiire

- Tarvitaan pikaisesti linjaus myös yksinyrittäjätuesta. Moni yksinyrittäjä on nyt ahtaalla eikä saa myöskään kustannustukea. He tarvitsevat nopeasti oman tukensa selvitäkseen, Pentikäinen sanoo.

Suomen yrityksistä kaksi kolmasosaa on yksinyrittäjien yrityksiä.