Yrityksissä on tarjolla kesätöitä enemmän kuin viime vuonna - 10 vinkkiä kesätyötä tarjoaville

Lähes neljäsosa pienistä ja keskisuurista yrityksistä aikoo tarjota kesätöitä, käy ilmi Yrittäjägallupista. - Kesätöitä on tarjolla selvästi enemmän kuin viime vuonna. Se lupaa hyvää monille nuorille. Kannattaa kysellä viimeiseen asti, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kannustaa.

Viime vuonna 17 prosenttia yrityksistä tarjosi kesätöitä, nyt 23 prosenttia kertoo tekevänsä niin. Se tarkoittaisi noin 78 000 kesätyöpaikkaa, jos suunnitelmat toteutuvat siten, kun yrittäjät nyt arvioivat. Määrä on korkea tilanteen epävarmuus huomioon ottaen.

Vielä ollaan kuitenkin kaukana normaalivuosien lukemista: vuonna 2018 kesätöitä aikoi tarjota 28 prosenttia yrityksistä.

Eniten kesätyöpaikkoja on yli kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä: niistä jopa 58 prosenttia aikoo palkata kesätyöntekijöitä.

Tiedot käyvät ilmi Kantarin Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemästä Yrittäjägallupista, johon vastasi 1120 yrittäjää eri puolilta Suomea.

- Kannustamme tarjoamaan kesätöitä, jos se vain suinkin on mahdollista. Siitä on hyötyä yritykselle, mutta erityisen suuri hyöty ja ilo voi koitui nuorelle, joka saa vaikean koronavuoden jälkeen mielekästä työkokemusta, Pentikäinen sanoo.

Kymmenen vinkkiä kesätyöntekijää miettivälle yritykselle:

1. Kerro kotisivuilla avoimista työpaikoista ja yhteyshenkilö, johon ottaa yhteyttä.

2. Vastaa jollakin tavalla jokaiseen hakemukseen, vaikka työtä ei olisi tarjolla.

3. Muista, että lyhytkin työjakso voi olla merkittävä kokemus nuorelle.

4. Pidä hyvä huoli kesätyöntekijöistä, sillä hyvä kello kuuluu kauas, huono vielä kauemmaksi.

5. Nuorilla on paljon annettavaa yritykselle. Nuori katsoo tuorein silmin yrityksen toimintaa.

6. Moni hakee aralla mielellä. Miten saa palautetta, voi vaikuttaa koko elämän.

7. Nuorille pitää tukea, ohjausta ja palautetta. Moni tietää vähän työelämästä.

8. Keskeinen kesätyön tehtävä on vahvistaa nuoren itseluottamusta.

9. Nuoret ovat yrityksen tuleva työvoima. Nuori voi olla yrityksesi jatkaja.

10. Muista, että palkkaus on aina investointi tulevaan.

Näin kysyttiin

- Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

- Kyselyyn vastasi 1120 pk-yrityksen edustajaa.

- Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.

- Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä.

- Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

- Tiedot kerättiin 19.3. - 24.3.2021.