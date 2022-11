Yritysten henkilöstö kansainvälistyy – esihenkilöiden valmiuksia kehitetään mentoroinnilla

Suomi on profiloitunut vaativan ICT-tuotekehityksen tekijämaana 28.9.2022 07:49:47 EEST | Tiedote

Suomessa on lähes 800 ulkomaisomisteista informaatio- ja viestintäalan (ICT) yritystä. Viime vuonna Suomeen suuntautuneista ulkomaisista uusista suorista sijoituksista yli kolmasosa oli juuri informaatio- ja viestintäalan yrityksiä. Suomi on profiloitunut laadukkaan ja vaativan tuotekehityksen tekijämaana, jossa on tarjolla korkeatasoisia teknologiapartnereita.