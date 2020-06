Yritysten investointeja kannustamalla ja kuluttajien luottamusta vahvistamalla kohti uutta aikaa

Uudenmaan alueen yrityksistä 18 % arvioi liikevaihtonsa pysyvän vähintään ennallaan seuraavan kahden kuukauden aikana. Vastaajista viidesosa arvioi henkilöstömääränsä vähenevän 25 % tai enemmän seuraavan kahden kuukauden aikana. 70 % yrityksistä ei usko konkurssiuhan nousseen merkittävästi koronan takia. Kymmenesosa vastaajista on säästynyt koronan vaikutuksilta kokonaan. Uuden tulevaisuuden rakentamisen kannalta verotuksen kannustavuus ja ennustettavuus ovat yrityksille olennaisia luottamusta vahvistavia tekijöitä, selviää kauppakamarin kuudennesta koronakyselystä.

"Tilanne on yrityskentällä odottava maaliskuun ja huhtikuun alkushokin jälkeen. Hallitukselta ja päätöksentekijöiltä odotetaan pikaisia päätöksiä yleisyritystuista ja ripeää valmiutta rajoitusten purkamiseen aina, kun siihen on mahdollisuus. Olennaista on vahvistaa yritysten rohkeutta investointeihin ja kuluttajien luottamusta tulevaisuuteen sekä huolehtia siitä, että vientimarkkinat pysyvät käynnissä", toteaa johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Hallitus esitti 13.5.2020 koronasta kärsiville yrityksille suunnattua yleistä kustannustukea. Tuki on tarkoitus saada käyttöön kesäkuussa. Yrityskohtainen toimialariippumaton tuki on ennakkotietojen mukaan 2 000-100 000 euroa ja sitä voitaisiin myöntää kahdeksi kuukaudeksi. Samalla Business Finlandin ja Ely-keskusten koronarahoitusten haku suljetaan 8.6.2020.

"Koronaan liittyvistä rahoituksista ja rajoitusten soveltamisohjeista olisi tärkeää olla saatavissa yli viranomaissiilojen selkeää ja yhdenmukaista tietoa. Tämä on tärkeää siksi, jotta liiketoiminnan sopeuttaminen poikkeusoloihin eri puolella Suomea arjessa onnistuu jouhevasti ja yritystuet voivat kohdistua tarkoitettuihin käyttökohteisiin viipeettä", sanoo Lahtinen.

Kyselyn data kerättiin 1.6.2020. Helsingin seudun kauppakamarin alueella kyselyyn vastasi noin 800 yritystä.

Liite: Kauppakamarien kysely koronaviruksen vaikutuksista yrityksille: Helsingin seudun kauppakamarin alueen tulosten yhteenveto 3.6.2020.