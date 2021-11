Yritysten uudistumiseen ja paikallishankkeisiin rahoitusta maaseuturahastosta

ELY-keskus myönsi maaseuturahaston yritystukia yli puolella miljoonalla eurolla. Yritysten hankkeissa näkyivät uudet alut ja toiminnan uusiutuminen. Ommellinen rakennuttaa uusia toimitiloja tekstitiilitehtaalleen Muurameen. Juhla- ja ravintolapalveluita Päijänteen rannalla tarjoava tilausravintola Vehryt Nouka on uudistunut ja Villa Jääskelässä on aloitettu tislaamotoiminta. Kokonaan uutta liiketoimintaa kehitetään Success Factoryllä Jämsässä ja Q-Yhtiöillä Muuramessa. Myös tuttuja kasvuinvestointeja koneisiin ja liiketoiminnan laajentamiseen on tehty eri puolilla maakuntaa.

Elpymisvaroja ELY-keskuksesta yritysten käyttöön

EU:n rahoituskausien välille on luotu siirtymäkausi, jonka avulla yritysrahoitusta investointeihin ja liiketoiminnan uudistumiseen voidaan myöntää entiseen malliin keskeytyksettä tänä ja ensi vuonna. Lisäksi maaseuturahastosta on avautunut elpymisvarojen haku, jossa yritykset voivat hakea tukea uusiutuvan energian ja ympäristöystävällisen teknologian käyttöönottoon.

– Nyt yrityksissä on hyvä hetki miettiä siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön tai sen lisäämiseen esimerkiksi aurinkopaneelien ja lämpöpumppuratkaisujen avulla, kertoo yksikön päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen ELY-keskuksesta.

Myös yrityksen hankintaa maaseudulta suunnitteleva voi saada elpymisvaroista tukea omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun.

– Monet maaseutualueiden yritykset tarvitsevat lähivuosina liiketoiminnalleen jatkajia ja omistajanvaihdokset ovat usein pitkiä prosesseja. Yrityskauppojen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa ja nyt ostajille on tarjolla myös rahallista tukea omistajanvaihdoksen suunnitteluun, Mehto-Hämäläinen jatkaa.

Leader-ryhmiltä yli 760 000 euroa maaseudun yrityksille sekä yleishyödyllisiin hankkeisiin

Keski-Suomen Leader-ryhmät rahoittivat samalla vuosineljänneksellä maaseudun yrityksiä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä yhteensä 766 290 eurolla, josta yrityksille myönnettiin noin 206 000 euroa ja yhteisöille vajaa 560 000 euroa. Yritystukea myönnettiin Keuruun Riihon majatalon palvelutason nostoon ja Saarijärven Päätytuotteelle tuotannon laatuvaatimuksien sekä työterveysolosuhteiden parantamiseen. Laukaaseen perustettiin Rallatus-koirametsä. Leader-yritysrahoitusta on hyödynnetty myös kalustohankintoihin, yritystoimintojen laajentamiseksi sekä matkailupalveluiden kehittämiseksi.

Yleishyödyllisissä hankkeissa rahoitetaan Green Care -keskus Könkkölä ry:n hanketta, jossa edistetään luontolähtöisten sekä kestävien lähitalouden palveluiden saatavuutta ja käyttöä. Jämsänkosken Setlementti herättää kulttuurihistoriallisen Vinnin tilan uuteen elämään kehittämällä siitä toimintakeskuksen, jossa on monipuolista toimintaa ja tapahtumia.



Lisäksi hankkeilla edistetään keskisuomalaisten kylien tunnettuutta ja tallennetaan perinnetietoa. Saarijärven Lanneveden kylä haluaa tulla paremmin tunnetuksi mm. uusien asukkaiden houkuttelemiseksi. Kulttuuritoimintaa edistetään Äänekoskella, jossa etsitään parempia digitaalisia keinoja kulttuurin esittämiseen ja tulonhankintaan sekä Lievestuoreella, jossa luodaan virtuaalinen hybridiaitta. Myös Pohjoisen Korpilahden Kylien Poko ry kokoaa 20-vuotista historiaansa tietopankiksi ja samalla älykkään kylän kehittämisen opasta. Monissa hankkeissa edistetään liikunta- ja harrasteolosuhteita. Jämsän Koskenpään kylälle rakennetaan luontopolku, laavu ja kuntoportaat ja Joutsan Pommi hankkii uuden latukoneen.

Leader-ryhmien hanke- ja yritysrahoitus: www.keskisuomenmaaseutu.fi/yhteystiedot

