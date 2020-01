273 askelmaa: Vihdin ensimmäiset kuntoportaat valmistuivat Nummelaan

Etelä-Nummelan Pajuniittyyn rakennetuissa portaissa on 273 askelmaa. Kokonaismatkaa yhteen suuntaan on 160 metriä ja korkeuseroa syntyy 24 metriä. Portaiden yläpäästä löytyy näköalapaikka ympäröivään Nummelaan.

–Kaikenikäiset käyttäjät ovat löytäneet kuntoportaat, eikä ihme. Kuntoportaissa jalkojen lihasvoimaa, ketteryyttä ja koordinaatiota pystyy kehittämään monipuolisesti, kertoo portaita jo useaan otteeseen testannut Jaana Mononen.

Vihdissä opettajana toimiva Mononen on kilpaillut MM-tasolla polkujuoksussa. Mononen vinkkaa myös kuntoportaiden vieressä kulkevasta hiekkatiestä, jossa on hyvä tehdä erilaisia loikkia ja ylämäkivetoja.

Polkujuoksusta kiinnostuneita Mononen suosittelee vierailemaan sivustolla trailrunning.fi.

Vihdin kunta sai portaisiin 15 000 euron avustuksen Aluehallintovirastolta. Kokonaisuudessaan portaat maksoivat noin 115 000 euroa.

– Tämä paikka on hyvä kuntoportaille. Rinne on riittävän pitkä ja jyrkkyys sopiva, kertoo Vihdin kunnan tekninen johtaja Matti Kokkinen.

Kuntoportaiden materiaalina on käytetty puuta. Portaat ovat tarpeeksi leveät, jotta niissä mahtuu kulkemaan ylös ja alas rinnakkain. Portaisiin asennetut automaattivalot toimivat liiketunnistimella, mikä on kunnan ekologisuus- ja taloudellisuustavoitteiden mukaista.

Portaiden yläpäässä on laavu, joka on Lions Club Vihti / Hiidenveden rakentama ja kuntalaisten käyttöön luovuttama. Laavulla on paistomahdollisuus.

–Ensi kesän Sepänpihan Kotinäyttely on portaiden välittömässä läheisyydessä. Näyttelyn ajaksi laavulle on suunnitteilla oheisohjelmaa, kertoo Vihdin kunnan Elinvoimajohtaja Petra Ståhl.