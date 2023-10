Hyvinkäällä juhlitaan Tyttöjen päivää

Uusi työpaikkasivusto on avattu Hyvinkään kaupungin verkkosivuille 6.9.2023 07:00:00 EEST | Tiedote

Hyvinkään kaupungin verkkosivuille on avattu Töihin Hyvinkäälle -osio, jossa paikalliset yritykset voivat ilmoittaa työpaikoistaan. Sivuston tarkoitus on auttaa työnantajia ja työntekijöitä kohtaamaan; palvelu on maksuton. Töihin Hyvinkäälle tarjoaa myös hyviä vinkkejä koulutukseen, yrittäjyyteen ja työntekemiseen.