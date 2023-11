Monia muutoksia Aran energia- ja korjausavustuksiin

Avustushaku Aran energia- ja kaukolämpöavustuksiin jouduttiin sulkemaan marraskuun alkupäivinä, sillä määrärahat ovat loppumassa.

”Energia- ja kaukolämpöavustuksia on haettu vilkkaasti, tänä vuonna olemme myöntäneet niitä jo 91 miljoonan euron arvosta. Määrärahaa on jäljelle vajaa 8 miljoonaa, mutta jo saapuneet hakemukset ylittävän tämän summan”, ryhmäpäällikkö Sami Turunen Arasta kertoo.

Sähköautojen latausinfra-avustusta voi sen sijaa hakea edelleen, sillä hallitus on esittänyt avustukseen 9,5 miljoonan euron lisäystä tämän vuoden toisessa lisätalousarviossa.

Lisämääräraha on tervetullut, sillä asuinrakennusten latausinfra-avustus on ollut hyvin suosittu. Alkuperäinen avustukseen myönnetty määräraha oli 9 miljoonaa euroa, mutta 25.10.2023 mennessä avustusta on haettu ARAsta noin 14 miljoonan euron arvosta. Jos eduskunta hyväksyy lisätalousarvion, voisi ARA myöntää uusia sähköautojen latausinfra-avustuksia vielä noin 4,5 miljoonalla eurolla.

Näitä korjausavustuksia myönnetään edelleen vuonna 2024, mutta niihin voi tulla joitakin sisällöllisiä muutoksia.

Lisäksi asuntoyhteisöjen sähköavustus on voimassa vuoden 2023 ensimmäisen lisätalousarvion ehtojen mukaisesti, mutta käytännössä avustus jää vähäiseksi.

Nämä avustukset päättyvät vuoteen 2023:

Asuinrakennusten energia-avustus (haku suljettu)

Avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi (haku suljettu)

Asuinrakennusten latausinfra-avustus

Työpaikkakiinteistöjen latauspisteavustus



Verkkosivuilta voi seurata, kuinka paljon määrärahaa on vielä jäljellä.

Lue lisää kunkin avustuksen tilanteesta