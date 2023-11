Uutta graffititaidetta Hyvinkään kevyen liikenteen väylien alikulkuihin

Funk On Oy:n Aarni Somerharju on käynnistänyt Hyvinkäällä nuorille suunnattua graffititoimintaa. Maalauspaikoista on kuitenkin pulaa. Useat kaupungit ja kunnat ovat rakentaneet uusia betoniseiniä graffitimaalaukseen. Somerharju ei ole ymmärtänyt toimintaa.

– Kaupungeissa on jo lukuisia valmiiksi sotkettuja syrjäisiä seiniä tai tunneleita. Niiden luvitus graffiteille olisi rahansäästönkin nimissä järkevää, Somerharju kertoo.

Hän ehdotti Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjoselle, että kevyenliikenteen alikulkuja voisi ottaa graffitimaalaajien käyttöön.

– Nopeasti päästiin teknisen johtajan kanssa yhteisymmärrykseen siitä, että idea on toteuttamiskelpoinen, Varjonen kertoo.

Kaupungin turvallisuuspäällikkö Markus Latva-Ahon tekemän selvityksen mukaan luvalliset graffitiseinät parantavat turvallisuutta ja estävät osaltaan luvatonta maalausta ei toivotuissa kohteissa. Asian valmistelussa olivat mukana myös nuorisopalvelut ja liikennesuunnittelu. Työryhmä määritteli maalaustoiminnan puitteet ja toimintamallit, jotta taiteen tekeminen olisi turvallista sekä maalaajille että ohikulkijoille.

Neljä uutta graffitimaalauspaikkaa otetaan käyttöön noin kuukauden kuluttua. Sitä ennen tarvitaan vielä ohjeet taiteilijoille sekä muita alikulkutunnelin käyttäjiä varoittavat liikennemerkit.

– Infokyltit ja varoittavat liikennemerkit on tilattu. Kun opasteet ja tarvittavat roskikset saadaan paikoilleen, toiminta voidaan aloittaa, Varjonen kertoo.

Somerharju on tyytyväinen yhteistyön tulokseen.

– Olen erittäin iloinen, että vanha kotikaupunkini ottaa valtavia harppausaskelia tämän alakulttuurin kanssa, ja samalla näyttää esimerkkiä muille kaupungeille.

Ensimmäinen graffitiseinä tuli 10 vuotta sitten

Hyvinkään Nuorisopalvelujen ylläpitämä luvallinen vaneriseinä on ollut käytössä jo yli 10 vuotta hyvin tuloksin. Graffitimaalaajan näkökulmasta perinteinen betoni on kuitenkin houkuttelevin sekä käytännöllisin pinta maalata.

Paras vaihtoehto graffititaiteelle ovat kaupungin alikulkutunnelit. Tunneleissa on valmiiksi useampi seinä, joita voi maalata. Useissa alikulkutunneleissa on jo luvattomia maalauksia, joten niiden ulkonäkö muuttuu ainoastaan näyttävämpään suuntaan.

Graffitiseinien sijainnit

Kaksi kevyenliikenteenväylän alikulkua Koneenkadun-Läntisen yhdystien liikenneympyrässä

https://kartta.hyvinkaa.fi/link/E7fmC

https://kartta.hyvinkaa.fi/link/E7Fd1

https://kartta.hyvinkaa.fi/link/E7fmC https://kartta.hyvinkaa.fi/link/E7Fd1 Kevyenliikenteenväylän alikulku Antinsaarenpuisto-Niinistönpuisto https://kartta.hyvinkaa.fi/link/E6JBH

Kevyenliikenteenväylän Sillankorvankadun alikulku Rääkänkatu-Etumartti

https://kartta.hyvinkaa.fi/link/E8gMd

