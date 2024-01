UKKO.fi avasi pienyrittäjille suunnatun työskentely- ja taukotilan Helsingin keskustaan – opastusta ja palvelua myös lähettiyrittäjille

UKKO.fi on laajentanut toimintaansa lähettiliiketoimintaan vuoden 2023 loppupuolella. UKKO Lounge -tila on luonteva lisä myös lähettiyrittäjien palveluun. Palvelu on täysin uudenlainen lähettiyrittäjille, ja siksi UKKO.fi haluaa olla läsnä heidän arjessa sekä tarjota konkreettista apua palvelun käyttöön. UKKO.fi:n tavoitteena on helpottaa lähettien siirtymistä toiminimiyrittäjiksi ja tarjota palvelua siellä, missä lähetit liikkuvat.

- Viime vuoden lopun tapahtumat ovat osoittaneet meille, että lähettiliiketoiminnassa on huutava tarve vastuullisille kumppaneille ja laskutuspalvelulle, joka pystyy tarjoamaan opastusta ja konkreettista apua lähettiyrittäjille. Me olemme luoneet markkinoiden parhaan palvelun pienyrittäjille ja haluamme tarjota palvelua myös lähettiyrittäjille, kertoo UKKO-konsernin toimitusjohtaja Lauri Timgren.

- UKKO Lounge on saanut positiivisen ja jopa epäuskoisen vastaanoton lähettien keskuudessa. Monet lähetit ovat kysyneet, että onko tila tosiaan heille avoin? Loungessa lähetit pääsevät lämmittelemään, juomaan kupin kahvia ja henkilökuntamme auttaa heitä yrittäjyyden kysymyksissä. Käsityksemme siitä, että tämän tyyppinen tila tulee tarpeeseen, on vahvistunut, lisää Lauri Timgren

UKKO Loungessa tullaan järjestämään tapahtumia, koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia pienyrittäjille. UKKO.fillä on tunnistettu, että pienyrittäjät taustasta riippumatta kaipaavat yhteisöllisyyttä työnsä ja jaksamisensa tueksi, sillä etenkin yksinyrittäjältä puuttuu palkkatyöhön verrattavissa oleva työyhteisön tuki ja alustat vertaistukeen.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

UKKO-konsernin toimitusjohtaja Lauri Timgren, 050 341 1960

UKKO.fi viestintä Netta Siljanen, 040 588 4777