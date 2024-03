Euroopan komissio myöntää Espoon ilmastotyölle Mission Label-tunnuksen

Syksyllä 2023 valmistunut ilmastokaupunkisopimus kuvaa toimia ja yhteistyötä, joilla Espoo-yhteisön on mahdollista saavuttaa kunnianhimoinen tavoite hiilineutraalista kaupungista vuoteen 2030 mennessä. Sopimus on osa EU:n 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia -missiota ja sitoumuksensa yhteiseen tavoitteeseen allekirjoitti kaupungin lisäksi 25 kumppania. Mission Label-tunnus, jonka Espoo vastaanotti Brysselissä 21.3.2024, on tunnustus laajasta sitoutumisesta ilmastotyöhön ja vahvistaa Espoo-yhteisön asemaa edelläkävijänä vihreässä siirtymässä.

”Vihreä ja digitaalinen siirtymä on uuden kestävän kasvun veturi. Se tarjoaa Espoon palkitun innovaatioyhteisön yrityksille ja toimijoille mahdollisuuksia luoda työtä, vientiä, talouskasvua ja hyvinvointia. Komission myöntämä Mission Label-tunnus on osoitus Espoon edelläkävijyydestä. Luomme yhdessä yritysten ja kaikkien espoolaisten kanssa uusia ilmastotyön innovaatioita ja toimivia käytäntöjä auttaen kaikkia kaupunkeja”, kertoo EU:n alueiden komitean varapuheenjohtaja, Kestävä Espoo -ohjelman varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Markku Markkula.

Kaupungit ja kaupunkiyhteisöt ovat avainasemassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Komission tavoitteena on kaupunkien ilmastomission kautta edistää yksityisen ja julkisen rahoituksen kohdistumista kaupunkien ilmastohaasteiden ratkaisemiseen. Tammikuun lopulla Espoo valittiin mukaan myös uuteen EU:n ilmastomission pilottikaupunkien ohjelmaan, joka tarjoaa mahdollisuuksia laajentaa ja syventää paikallisia kumppanuuksia kaksivuotisessa EU-rahoitteisessa hankkeessa.

Espoo pienentää hiilijalanjälkeä, kasvattaa hiilikädenjälkeä ja vahvistaa ilmastotyön sydämenjälkeä

Lämmöntuotannon ja liikenteen nopea sähköistyminen on avainasemassa Espoon ilmastotavoitteen saavuttamisessa. Microsoftin ja Fortumin maailman suurin datakeskusten hukkalämmön talteenottoprojekti on esimerkki investoinnista, joka mahdollistaa päästövähennyksiä ja digitalisaatiota ja tuo työpaikkoja ja elinvoimaa. Ilmastotoimiin tarvitaan mukaan koko yhteisö ja kestävyysmurros vaatii uudenlaista ajattelua, osaamista ja oppimista.

Espoo toimii ilmastoneutraalien kaupunkien EU-missiossa kokeilu- ja innovaatiokeskuksena ratkaisuille, joiden avulla kaikki Euroopan kaupungit voivat saavuttaa ilmastotavoitteet vuoteen 2050 mennessä. Valittuja kaupunkeja yhdistää valmius tehdä kehittämistyötä laajassa paikallisessa yhteistyössä ja vähentää päästöjä nopeassa aikataulussa.

Ilmastokaupunkisopimuksen sitoumuksessa on mukana laajasti Espoon palkitun innovaatioyhteisön yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja (Espoo ja 25 kumppania yhteisellä sitoumuksella kohti hiilineutraaliutta | Espoon kaupunki, 4.10.2023). Yhteistyötä syvennetään toukokuussa käynnistyvässä EU-hankkeessa (Espoo tiivistää yhteistyötä ilmastokumppaneiden kanssa osana EU:n pilottikaupunkiohjelmaa | Espoon kaupunki, 8.2.2024).

Lisätiedot:

Kestävän kehityksen päällikkö Helena Kyrki, helena.kyrki@espoo.fi, puh. +358 43 8248661