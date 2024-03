Luonnonkiviä infrarakentamiseen uudenlaisella hankintaratkaisulla

Hankintavaihtoehtoja selvitettiin sekä kiveyskivien saatavuuden parantamiseksi että osana Päästöttömät Työmaat -green dealin toimenpiteitä. Myös kiviyrittäjien taholta esitettiin toive uudenlaisen hankintaratkaisun löytämiseen, koska heille on tärkeää tasainen tuotantokuormitus ympäri vuoden. Myös talvella, jolloin katukivitilaukset vähenevät, kun infraa ei juurikaan rakenneta.

”Saatavuushaasteet ovat syntyneet siitä, kun kaupungin infraurakoiden aikataulu -ikkunat, tarjouspyynnöstä työmaan toteuttamiseen ovat usein lyhyitä”, kertoo rakennuspäällikkö Hannu Lehtikankare. Urakoitsijalle jää liian vähän aikaa hankkia kivet urakkaan sen jälkeen, kun he ovat voittaneet kilpailutuksen. Vastaavasti kivitoimittajalle jää lyhyt aika kivituotteiden valmistukseen.

Luonnonkiven tuotantoketju louhimolta erilaisiksi kivituotteiksi vaatii aikaa, pääomaa ja ennen kaikkea tietoa siitä, minkälaisia kivituotteita tarvitaan tulevissa katu-urakoissa. Tuotannon ennakoitavuuden toteutuessa kiviyrittäjä voi tarjota vastineeksi kaupungille kustannusetua tavanomaiseen hankintatapaan verrattuna. Lehtikankare muistuttaa, että kivimateriaalin kustannussäästöt edesauttavat luonnonkiven käyttöä infran rakentamisessa, jos samalla budjetilla voidaan hankkia sitä enemmän.

Pilottihankinnassa kilpailutettiin kadun reunakivet

Markkinavuoropuhelua käytiin sekä yhteisessä tilaisuudessa että kahdenvälisillä, yritysten ja kaupungin välisillä keskusteluilla. Kivilaadut/värit, louhimot, varastot ja tuotantoprosessit läpikäymällä päädyttiin siihen, että kokeiluhankinta toteutetaan kadun reunakivien hankinnalla.

Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa 24.11.2023. Tarjouspyynnössä hankinta jaettiin kilpailutuksessa kahteen osa-alueeseen: puna- ja ruskeasävyisiin kiviin sekä harmaa- ja vaaleasävyisiin kiviin. Mahdollista oli tarjota kumpaakin osa-aluetta tai vain toista väriä.

Tarjouksen jätti neljä kivitoimittajaa. Kaikki saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Hankintasopimus, arvoltaan noin 0,5 milj.€, on voimassa vuosina 2024–25. Sopimuksessa hankittava 7 km reunakivimäärä vastaa noin 40 % Espoon vuosittain käyttämästä määrästä.

Hankinnassa edellytettiin tarjoajalta kiveysmateriaalien valmistus- ja kuljetuspäästöjen laskemista tarjouspyynnöstä löytyneeseen valmiiseen excel-laskuriin. Päästöt saivat olla maksimissaan 200 kg CO2ekv/t kiveä, jotta tarjous hyväksytään. Vertailuarvona on Kiinasta tuotavan kiven päästöt, jotka ylittävät 700 kg CO2ekv/t kiveä.

Päästöjen enimmäismäärään arvioinnissa hyödynnettiin EPD-ympäristöselostetta, mikä on elinkaariarviointiin perustuva standardoitu keino esittää tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset raaka-aineiden hankinnasta aina tuotteen loppusijoitukseen saakka.

Vähäpäästöisellä luonnonkivellä on lyhyet kuljetusmatkat

Luonnonkivellä rakentamisen päästöistä suurin osa muodostuu kuljetuksista louhintapaikalta kivituotteiden tuotantoon ja sieltä työmaalle. Hankintalaki mahdollistaa EPD-ympäristöselosteen (Environmental Product Declaration) käytön hankinnan kriteerinä, mikä edistää päästösäästöjen lisäksi myös läheltä kuljetettua, kotimaista kiviteollisuutta.

Graniittikivi tukee myös resurssitehokkuutta myös pitkän elinkaaren myötä, sillä luonnonkivi on kestävää ja sitä voidaan uusiokäyttää.

Hankintatoimi on tärkeä työkalu ilmastotavoitteisiin pääsemistä

Kestävän kehityksen toteutuminen ja kiertotalouden edistäminen on kaupungin strategiassa, Espoo tarinassa, vahvasti esillä ja tavoitteisiin on sitouduttu myös rakentamisen työmailla. Päästöttömät työmaat green deal on julkisten hankkijoiden yhteinen, kehittämisen viitekehys päästöjen vähentämiseksi. Infrarakentamisen materiaalikuljetuksien päästöjä voidaan vähentää käyttämällä vähimmäispäästökriteeriä urakka- ja puitesopimushankinnoissa.

"Luonnonkivien pilottihankinnassa edistetään vähähiilisyyden lisäksi Espoon kaupungin kiertotalouden, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden tavoitteita", kertoo hankesuunnittelija Iina Kallio kaupunkitekniikan keskuksesta.

"Hankintamenettelyssä otettiin huomioon myös pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuudet", jatkaa Kallio.

”Tulevaisuudessa tuotteiden hiilijalanjälki nousee yhä määräävämmäksi tekijäksi hankinnoissa kustannusten ohella. Mikäli tämä pilottihankinta osoittautuu myös käytännön osalta toimivaksi ratkaisuksi, niin harkitsemme vastaavaa myös muiden kuin reunakivien hankinnoissa. Tällaisia kivituotteita ovat esimerkiksi kadussa käytettävät noppa- ja nupukivet sekä graniittilaatat", kertoo Kallio.