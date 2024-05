Päijänne tulvii – ranta-asukkaiden kannattaa varautua

Veden pinta nousee edelleen

Päijänteen (vesi.fi) vedenkorkeus on nyt noin NN +78,50 metriä, joka on yli 40 senttimetriä vuodenaikaan nähden tavallista korkeammalla. Vedenkorkeuteen ovat vaikuttaneet haastavat hydrologiset olosuhteet ja talven tulvaongelmat Kymijoen alaosalla. Päijänteen vedenkorkeuden ennustetaan olevan korkeimmillaan kesäkuun alussa ja pysyvän korkealla koko kesäkuun ajan. Korkeimmillaan tulvan ennustetaan nousevan tasolle NN +78,90 metriä, joka vastaa toistuvuudeltaan noin kymmenen vuoden välein toistuvaa tulvaa. Vedenpinnan nousua yritetään hillitä juoksuttamalla Kalkkisista (vesi.fi) vettä koko kapasiteetilla. Kalkkisten virtaama tulee pysymään suurena, noin 400 kuutiometriä sekunnissa pitkälle kesään, kunnes Päijänteen vedenpinta saadaan laskemaan tavanomaiselle tasolle. Suurella virtaamalla voi olla vaikutusta vesistöissä Kalkkisten alapuolella.

Jääsjärven (vesi.fi) vedenkorkeus on nyt noin 30 senttimetriä korkeammalla kuin tavallisesti kevään tulvahuipussa. Yhtä korkealle Jääsjärvi nousee vain noin 10–15 vuoden välein. Nuoramoisjärvellä (vesi.fi) vedenkorkeus on lähes 20 senttimetriä vuodenajan tavanomaista korkeammalla. Sekä Jääsjärven että Nuoramoisjärven vedenkorkeuksien arvioidaan kääntyvän laskuun lähipäivinä. Iitin Pyhäjärvellä (vesi.fi) vedenpinta on vuodenajan tavanomaiseen nähden noin 40 senttimetriä korkeammalla, ja sen ennakoidaan pysyvän korkealla, kunnes juoksutusta Kalkkisista voidaan pienentää.

Varaudu korkeisiin vedenkorkeuksiin

Asukkaiden ja yritysten omalla vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan tulvilta. Siksi ranta-asukkaiden kannattaa varautua tulvaan siivoamalla rannoilta veden varaan jäävää irtaimistoa ja varmistaa laiturien ja veneiden kiinnitykset. Ohjeita omatoimiseen varautumiseen sekä omaisuuden suojaamiseen löytyy vesi.fi-sivustolta: https://www.vesi.fi/teemasivu/teemana-tulviin-varautuminen/.

Lisäksi on syytä muistaa, että tulvavedessä liikkumista tulee välttää. Virtaava vesi on voimakasta ja voi kaataa kulkijan jo matalillakin vesisyvyyksillä. Tierakenteiden rikkoutumista ei välttämättä havaitse samean tulvaveden alta, joten veden peittämällä tiellä liikkumista tulee harkita tarkkaan.

