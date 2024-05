SDP eurovaaliohjelmassaan: Jo riittää Euroopan horjuttaminen. Pystymme parempaan!

- SDP haluaa rakentaa EU:ta, jossa jokainen pidetään mukana, hyvinvointi lisääntyy ja turvallisuus kasvaa yhteiskuntien sisältä vakautena, luottamuksena ja tulevaisuuden uskona. Euroopan suuntana ei saa olla kasvava eriarvoisuus, ilmastotoimien jarruttaminen ja työntekijöiden oikeuksien polkeminen - kuten Suomessa on jo käynyt Orpon hallituksen myötä, tiivistää SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

Sosialidemokraattien EU on vahva ja ottaa enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan, turvaa rajojaan sekä ratkoo päättäväisesti ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden ongelmia. Se puolustaa työntekijöiden oikeuksia, huolehtii nuorten hyvinvoinnista ja varmistaa, että teknologian kehitys tapahtuu tavalla, joka lisää ihmisten hyvinvointia ja tasa-arvoa. Sosialidemokraattien EU luo vakaan toimintaympäristön yrityksille ja rakentaa vahvaa, kilpailukykyistä ja uudistuvaa taloutta.

Turvallinen, demokraattinen ja kasvava Eurooppa

Euroopan unionin tavoitteena on oltava hyvinvoinnin, turvallisuuden ja työn luominen eurooppalaisille. Eurooppalaiset arvot demokratiasta tasa-arvoon ja oikeusvaltiosta ihmisoikeuksiin toteutuvat parhaiten, kun talous kehittyy ja hyvinvointi kasvaa. Vain vahva, kilpailukykyinen ja uudistuva talous voi lunastaa lupauksen hyvinvoinnista ja edistää eurooppalaisia arvoja myös maailmanlaajuisesti.

EU:n tulee varautua nykyistä paremmin turvallisuusuhkiin. Turvallisuutta rakennetaan vahvistamalla Euroopan ja jäsenvaltioiden puolustusta, mutta myös vahvistamalla demokratiaa, yhteiskuntien kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Demokratia ja oikeusvaltio vaativat puolustajansa ja SDP on siihen valmis, koska vahvat demokratiat vahvistavat turvallisuutta.

- Suomessa olemme jo nähneet esimakua siitä, mitä seuraa, kun perinteiset oikeistopuolueet ovat valmiita tekemään yhteistyötä laitaoikeiston kanssa. Näissä vaaleissa päätetään siitä, annetaanko saman kehityksen laajentua ja jatkua myös EU:ssa. SDP tekee työtä eriarvoistavaa politiikkaa ja oikeusvaltion surkastuttajia vastaan niin Suomessa kuin Euroopassa. Meidän viestimme on, että kesäkuun vaaleissa on aika sanoa kirkkaasti ja kuuluvasti: Jo riittää. Pystymme parempaan, kiteyttää Lindtman.

Työntekijöitä puolustava Eurooppa

Euroopan unionin pitää olla palkansaajan paras ystävä, koska Suomen hallitus on palkansaajan pahin painajainen. EU:ssa on jatkettava työtä työntekijöiden oikeuksien lisäämiseksi ja laajentamiseksi. Ammattiliittojen asema on turvattava kaikkialla unionissa ja lakko-oikeus on turvattava. Jokaiselle työntekijälle on taattava reilu palkka ja riittävä sosiaaliturva.



Eurooppa kärsii vakavasta osaajapulasta ja kilpailee parhaista työntekijöistä muiden alueiden kanssa. Tekemällä reilusta työelämästä ja työntekijöiden turvasta Euroopan vetovoimatekijä, varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutosta torjuva Eurooppa

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat maailmanlaajuisia ongelmia ja ne uhkaavat eurooppalaisia yhteiskuntia. EU on toimijana riittävän suuri ratkaisemaan ilmastonmuutoksen. SDP:n mielestä EU:n on oltava suunnannäyttäjä ja vahva toimija myös ilmasto- ja ympäristöpolitiikassaan.

Ilmastonmuutoksen torjunnasta ei tule tinkiä. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja luontokadon pysäyttämisen on oltava EU:n kärkitavoitteita.

- Lähdemme näihin vaaleihin täydellä 20 ehdokkaan listalla, joka on SDP:n vahvin kahteenkymmeneen vuoteen. Annamme kaikille suomalaisen lupauksen, että sosialidemokraateille annettu ääni ei edistä laitaoikeiston valtaanpääsyä Euroopassa, Lindtman päättää.



Tutustu SDP:n eurovaaliohjelmaan ja ehdokkaisiin: sdp.fi/eurovaalit.