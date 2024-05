Euroopan sosialidemokraattinen puolue: Emme tee yhteistyötä laitaoikeiston kanssa

- Jokainen suomalainen äänestäjä voi luottaa siihen, että SDP:lle annettu ääni ei takuuvarmasti edistä laitaoikeiston valtaanpääsyä Euroopassa, kiteyttää SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.



Lue julkilausuma kokonaisuudessaan:



Euroopan unioni on rakennettu demokratian, vapauden, oikeudenmukaisen taloudellisen yhteistyön ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden periaatteille. Se on historiallinen, edistyksellinen hanke, joka on viime vuosikymmeninä tuonut mantereellemme rauhaa ja yhteistä vaurautta ja joka antaa meille voimaa muokata tulevaisuuttamme yhdessä eurooppalaisina. Euroopan unioni on maailman edistyksellisin ylikansallisen demokratian rakentamiseen tähtäävä hanke, ja sen ytimessä on vahva parlamentti, Euroopan parlamentti.



Äärioikeiston nousu Euroopassa uhkaa tätä eurooppalaista hanketta ja kansalaisia, heidän oikeuksiaan ja henkilökohtaista hyvinvointiaan. Se on myrkkyä demokratialle. Maissa, joissa äärioikeisto on tällä hetkellä hallituksessa, heikennetään lakko-oikeutta, työntekijöiden oikeuksia, lehdistön vapautta ja oikeusvaltioperiaatetta, hyökätään naisten oikeuksia vastaan ja pyritään heikentämään seksuaalivähemmistöjen saamia oikeuksia. Äärioikeistopuolueet käyttävät autoritaarisia ja autokraattisia keinoja heikentääkseen vapautta ja demokratiaa.



Äärioikeisto aiheuttaa yhteiskunnassa hajaannusta levittämällä salaliittoteorioita, laatimalla suunnitelmia maahanmuuttajataustaisten ihmisten ja omien vastustajiensa karkottamisesta sekä hyökkäämällä kansalaisyhteiskuntaa, toimittajia ja ammattiliittoja vastaan ottamalla tähtäimeensä kansalaisyhteiskunnan, toimittajat ja ammattiliitot. Turvallisuusasioissa äärioikeistoon ei voi luottaa, vaan äärioikeistopuolueet sabotoivat Euroopan turvallisuutta EU:n ja Naton sisällä Venäjän autokraattisen hallinnon rikoskumppaneina.



Äärioikeiston ideologia, ohjelma ja politiikka ovat kaikkea sitä, mitä vastaan taistelemme. Arvomme ovat täysin vastakkaisia. Äärioikeisto edustaa yhtä historiamme synkimmistä luvuista.

S&D-perhe on aina tuonut ihmisiä yhteen, ei asettanut heitä toisiaan vastaan. Taistelemme eriarvoisuutta, hajaannusta ja suvaitsemattomuutta vastaan. Pyrimme ylpeinä edistämään jokaisen oikeutta hyvään elämään, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia, kansalaisyhteiskuntaa ja lehdistönvapautta sekä naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa, ja vastustamme ylpeinä kaikenlaista syrjintää ja vihapuhetta.

Ratkaisumme ovat osallistavia ja edistyksellisiä ja ne tarjoavat parempaa elämää kaikille kansalaisille. Ne vähentävät taloudellista eriarvoisuutta ja epävarmuutta; ne pyrkivät tarjoamaan mahdollisuuksia kaikille, edistämään investointeja paikallisiin innovaatioihin ja vahvistamaan kansalaisten osallistumista paikallisella ja alueellisella tasolla.

Viime viikkoina miljoonat eurooppalaiset ovat lähteneet kaduille osoittamaan mieltään äärioikeistoa vastaan. Sosialistit ja demokraatit tukee heitä. Suojelemme demokratiaa, perusoikeuksia ja heikoimmassa asemassa olevia kaikkialla Euroopassa. Tunnemme aina yhteisvastuuta muista.

S&D tuomitsee jyrkästi konservatiiviset ja liberaalit puolueet, jotka ovat mahdollistaneet äärioikeistopuolueiden valtaanpääsyn joko koalitioiden tai parlamenteissa tehtyjen sopimusten nojalla. Ilman näiden puolueiden valmiutta tehdä yhteistyötä äärioikeiston kanssa tätä ei olisi tapahtunut. Eikä sen tulisi koskaan toistua.

Poliittisessa S&D -perheessämme tämä on täysin selvää:

Tuomitsemme rasismin, muukalaisvihan ja syrjinnän kaikilla tasoilla ja vastustamme niitä.

Puolustamme sosiaalista yhteenkuuluvuutta, oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta sekä haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä, jotta he eivät joudu vihan, hajaannuksen ja suvaitsemattomuuden kohteiksi.

Suojelemme tiedotusvälineiden riippumattomuutta ja ryhdymme tehokkaisiin toimiin disinformaatiota vastaan, jotta eurooppalaisilla on vapaus saada tietoa itsenäisesti ja muodostaa oma mielipiteensä.

Tuemme oikeusvaltioperiaatetta koskevan ehdollisuusmekanismin oikea-aikaista ja täysimääräistä täytäntöönpanoa, jotta EU:n varat eivät joudu itsevaltaisten hallitusten käsiin.

Tuemme artiklan 7 mukaisen menettelyn uudistamista, jotta komissio ja jäsenvaltiot voivat toimia nopeammin tapauksissa, joissa EU:n jäsenvaltioissa ilmenee vakavia demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien loukkauksia.

Puolustamme kaikissa tilanteissa kansainvälistä oikeutta ja sääntöpohjaista kansainvälistä järjestystä ja vastustamme Venäjän aggressiota.





Näiden periaatteiden pohjalta me, Euroopan sosialidemokraattinen puolue, annamme horjumattoman lupauksen, johon jokainen eurooppalainen äänestäjä voi luottaa:

Emme koskaan tee yhteistyötä emmekä muodosta koalitiota äärioikeiston kanssa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että emme tee yhteistyötä tai muodosta liittoutumia ECR- tai ID-ryhmän kanssa Euroopan parlamentissa.

Samalla kehotamme kaikkia demokraattisia eurooppalaisia puolueita vastustamaan tiukasti kaikkea suhteiden normalisointia, yhteistyötä tai liittoutumista äärioikeiston kanssa. Odotamme heidän sisällyttävän tämän muodollisesti ja yksiselitteisesti vaaliohjelmiinsa ja puoluejulistuksiinsa, kuten S&D tekee manifestissamme ja tässä S&D:n johdon antamassa julistuksessa. Vain näin äänestäjät voivat luottaa siihen, että eurovaalien jälkeen äärioikeistoa vastaan on olemassa luotettava ja luja palomuuri.

Taistelemme osallistavan, vapaan ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta, jossa kaikkia kohdellaan arvokkaasti ja kunnioittavasti.

Nämä arvot muodostavat eurooppalaisen hankkeen perustana ja periaatteena, joita me puolustamme kaikissa tilanteissa.