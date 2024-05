SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: SDP vahvistaisi julkista taloutta samassa mittakaavassa kuin hallitus, mutta oikeudenmukaisemmin.

(Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Arvoisa puhemies!

“Pettymystä on. Rokotetaan köyhiä, pienituloisia, eläkeläisiä ja lapsiperheitä, vaikka käsi sydämellä vannottiin, että heihin ei kosketa. Nyt he ovat ihan kusessa koko porukka.”

Näin totesi viime viikolla valtuustoryhmän puheenjohtaja Tapio Lanki Haminasta. Lanki ei ole sosialidemokraatti. Lanki ei ole vasemmistolainen, saati vihreä. Lanki johtaa perussuomalaisten valtuustoryhmää, yhdessä maan perussuomalaisimmista kaupungeista.

He eivät ole pettymyksensä kanssa yksin. Kylänraitit ja some ovat täynnä kertomuksia petetyistä lupauksista.

Arvoisa puhemies,

Suomi on ajautunut lisäleikkausten ja kurjistamisen kierteeseen oikeistohallituksen virheiden vuoksi.

Ensimmäinen virhe oli rajata veropohjan vahvistaminen pois keinovalikoimasta. Toinen virhe oli työmarkkinakaaoksen aiheuttaminen. Kohtalokkaimman virheensä Purran-Orpon hallitus teki, kun se löi laimin kasvutoimet - ja niiden mukana kaiken.

Valtionvarainministeri Purra, te julistitte leikkaukset sosiaaliturvaan kasvutoimiksi ja rakensitte budjettinne mielikuvitustyöllisyyden varaan - ja tulokset ovat sen mukaisia.

Arvoisa puhemies,

Vuosi on takana oikeistohallituksen valtaa.

Suomalaisille luvattiin sata tuhatta uutta työpaikkaa, on saatu yli 50 000 uutta työtöntä. Hallitus selittää surkeaa kehitystä suhdanteella, mutta tosiasia on, että muualla euroalueella työttömyys ei kasva.

Suomalaisille luvattiin lopettaa velkaantuminen, nyt Purra esittelee uuden ennätyksen velkaantumisessa.

Keneltäkään ei pitänyt vaatia kohtuuttomuuksia, nyt ajetaan 17 000 lasta köyhyyteen.

Hallitus lähettää sata tuhatta uutta ihmistä toimeentulotukiluukulle, tuhannet joutuvat muuttamaan kodeistaan asumistukileikkausten vuoksi ja ikäihmisiltä vähennetään hoivahenkilökuntaa. Tilalle oikeistokabinetti tarjoaa lupausta sentin tai pari halvemmasta bensasta ja oluttölkistä.

Johtopäätös on selvä: hallituksen talouslinjalta on pudonnut pohja pois. Suomi on ajettu leikkauskierteeseen, todelliset kasvutoimet puuttuvat. Sen sijaan, että kehysriihessä olisi tunnustettu tosiasiat, hallitus takertui kaksin käsin Purran saksiin.

Hallitus vie Suomea väärään suuntaan. Suunta on muutettava.

SDP poistaisi kasvujarrun vakauttamalla työmarkkinat. Vahvistaisimme reilua työperäistä maahanmuuttoa. Ottaisimme ikääntyneiden ja osatyökykyisten potentiaalin kokonaan käyttöön, nostaisimme osaamistasoa ja kotiuttaisimme nyt muualle valuvia vihreitä investointeja Suomeen.

Arvoisa puhemies,

Hallitus mainostaa tehneensä yhdeksän miljardin sopeutukset. Niistä kaksi lepää työllisyyden paranemisen varassa - tällä hetkellä tuo saldo ei ole kaksi miljardia, ei yksi, ei edes nolla - vaan miinus miljardi.

Oikeistohallituksen tavoitteet ovat karkaamassa. Ei siis ihme, että hallitus on keskittynyt pyytämään parempaa vaihtoehtoa.

Tässä se tulee:

SDP vahvistaisi julkista taloutta samassa mittakaavassa kuin hallitus, mutta erilaisin arvovalinnoin.

Sitoudumme kehysriihen kolmen miljardin lisäsopeutustasoon, mutta emme hyväksy jättileikkauksia ikäihmisten hoivaan, hoitotakuun romuttamista tai sairaaloiden yöpäivystysten lakkauttamista.

Näiden sijaan karsisimme satojen miljoonien edestä yritystukia - niitä, joita vielä ennen vaaleja kokoomus ilmoitti leikkaavansa.

Emme hyväksy opiskelijoiden, eläkeläisten tai työttömien toimeentulosta leikkaamista, asiakasmaksujen korotuksia tai koulutuslupauksen pettämistä.

Näiden sijaan luopuisimme yksityisten terveysjättien lisätuista ja hillitsisimme vuokralääkärien käyttöä.

Emme hyväksy eläkeläisten lisäverottamista, emmekä 1,5 prosentin alvin jättikorotusta.

Näiden sijaan peruisimme suurituloisimpien, ministerien tuloluokan veronkevennykset, säätäisimme laajemman sokeriveron ja korottaisimme kaivosveroa.

Arvoisa puhemies,

Lisäksi esitämme kolmen miljardin vaihtoehdon hallituksen kurjistamiselle vaalikauden aikana - ottaisimme laarin pohjalta mukaan myös suurituloiset ja varakkaat.

Vahvistaisimme veropohjaa uudistamalla osinkoverotuksen asiantuntijoiden suosituksen mukaisesti ja säätämällä muun muassa rahoitusmarkkinaveron sekä lähdeveron.

Uudistaisimme apteekkitaloutta ja kotihoidontukea sekä vähentäisimme työkyvyttömyyden kustannuksia.

Me tarjoamme nyt oikeudenmukaisempia vaihtoehtoja hallitukselle kuuden miljardin edestä. Kolmen miljardin rakenne-, työllisyys- ja kasvupaketin esittelemme vielä tämän kuun aikana.

Arvoisa puhemies,

On aika sanoa: Jo riittää Suomen kurjistaminen.

Suomi pystyy parempaan.