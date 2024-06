Klassisen laulun suurtapahtuma Mirjam Helin -laulukilpailu alkaa maanantaina 3.6. klo 11 – esiintymisjärjestys on vahvistunut

Suomen Kulttuurirahaston vuodesta 1984 järjestämä Kansainvälinen Mirjam Helin -laulukilpailu alkaa maanantaina 3.6. klo 11. Alku- ja välikilpailu pidetään 3.–8.6.2024 Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun konserttisalissa ja loppukilpailu 12.6.2024 Musiikkitalossa.

Kilpailun tuomarit ovat bassobaritoni Luca Pisaroni, pianisti Keval Shah, baritoni Bo Skovhus, mezzosopraano Randi Stene, sopraano Dawn Upshaw sekä tuomariston puheenjohtajana toimiva sopraano Soile Isokoski.

Kilpailuun haki 485 nuorta laulajaa. Alkueriin osallistuu 42 kilpailijaa 22 maasta.

Kilpailu on seurattavissa suorana Yle Areenasta. Yle Radio 1 lähettää kilpailusta päivittäisen koosteen 4.–7.6.2024 klo 13.30 ja 8.–9.6. klo 13.

Alkukilpailun aikataulut ja esiintyjät

Kilpailijoiden esiintymisjärjestys on arvottu 1.6. ja järjestys säilyy samana koko kilpailun ajan. Kilpailun ensimmäisenä esityksenä kuullaan Georg Friedrich Händelin "Oh, that I on wings could rise".

Ma 3.6.2024

11.00 Alkukilpailu 1

Judith Ankoué, sopraano, Ranska

Marko Antolković, kontratenori, Kroatia

Josipa Bilić, sopraano, Kroatia

Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, mezzosopraano, Ranska

Oliver Boyd, baritoni, Australia

18.00 Alkukilpailu 2

Iris Candelaria, sopraano, Suomi

Eunil Cho, sopraano, Etelä-Korea

Aksel Daveyan, baritoni, Armenia

Kara Dugan, mezzosopraano, Yhdysvallat

Filip Filipović, tenori, Kroatia

Ricardo Garcia, tenori, Yhdysvallat

Ti 4.6.2024

11.00 Alkukilpailu 3

Renáta Gebe-Fügi, sopraano, Unkari

ByeongMin Gil, bassobaritoni, Etelä-Korea

Valeria Girardello, mezzosopraano, Italia

Kevin Godínez, baritoni, Costa Rica

Clarice Granado, sopraano, Ruotsi

18.00 Alkukilpailu 4

Hyunju Ha, sopraano, Etelä-Korea

Hedvig Haugerud, sopraano, Norja

Junho Hwang, tenori, Etelä-Korea

Marie Sofie Jacob, sopraano, Saksa

Justyna Khil, sopraano, Puola

Grace Gayoung Kim, mezzosopraano, Etelä-Korea

Ke 5.6.2024

11.00 Alkukilpailu 5

Maciej Kwaśnikowski, tenori, Puola

Hyejin Lee, sopraano, Etelä-Korea

Jonghwan Lee, baritoni, Etelä-Korea

Logan Lopez Gonzalez, kontratenori, Belgia

Kathrin Lorenzen, sopraano, Saksa

18.00 Alkukilpailu 6

Marta Kristin Friðriksdóttir, sopraano, Islanti

Emma Mustaniemi, sopraano, Suomi

Amber Norelai, sopraano, Venezuela

Nuri Park, sopraano, Etelä-Korea

Samueol Park, baritoni, Etelä-Korea

Johannes Pessi, baritoni, Suomi

To 6.6.2024

11.00 Alkukilpailu 7

Karoline Podolak, sopraano, Kanada

Gabriel Rollinson, baritoni, Saksa

Heta Sammalisto, sopraano, Suomi

Ekaterina Spivakovskaia, sopraano, Venäjä

Volodymyr Tyshkov, basso, Ukraina

18.00 Alkukilpailu 8

Emilia Utter, sopraano, Ruotsi

Maria Warenberg, mezzosopraano, Alankomaat

Mengting Wu, sopraano, Kiina

Jingjing Xu, mezzosopraano, Kiina

Alkukilpailussa kunkin laulajan ohjelmassa on yksi ennen vuotta 1760 sävelletty passio-, oratorio-, messu tai kantaattiaaria, kaksi yksinlaulua, joista ainakin toinen on saksankielinen lied, sekä yksi ooppera- tai konserttiaaria.

Välikilpailuun 7.–8.6. valitut 16–20 laulajaa julkistetaan alkukilpailun viimeisen erän jälkeen torstaina 6.6.

Liput kaikkiin kilpailueriin ovat myynnissä Ticketmasterissa ja Musiikkitalon lipunmyynnissä. Alku- ja välikilpailujen lipunmyynti on avoinna myös Sibelius-Akatemian R-talon aulassa 3.–8.6. klo 10–18.

Kaikkien kilpailijoiden ohjelmat ja esittelyt

Seuraa kilpailua suorana tai tallenteina

Kaikki tiedot kilpailusta

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Katja Viitalähde-Annala, katja.viitalahde@mirjamhelin.fi, puh. +358 50 395 6084.

Mirjam Helin -laulukilpailu 3.–12.6.2024