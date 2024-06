Muoti-ilmiöstä mielen maisemiin: Miksi musiikkivideot ovat niin suosittuja?

Musiikkivideot ovat olleet osa musiikin kuuntelun kulttuurin valtavirtaa jo vuosikymmeniä – ja hyvästä syystä. Tämä formaatti tarjoaa kuvallisen yhteyden mielimusiikkiin, usein tarinoiden, esitysten, ja sosiaalisten kommenttien muodossa.

Kuitenkin tiedetään vain vähän, miten tämänkaltainen tieto vaikuttaa siihen, miten havaitsemme musiikkia. Itse asiassa musiikinpsykologinen tutkimus on jättänyt tämän median lähes huomiotta.

Wilsonin väitöskirja From Trending to Mind-Bending: The Functions and Effects of Music Video Experiences vastaa kysymykseen: Miksi katsomme musiikkivideoita? Mikä tässä formaatissa on niin kiehtovaa, ja miten se vaikuttaa tunnereaktioihimme? Entä millä tavoin videoiden sisällölle altistuminen vaikuttaa siihen, miten tulkitsemme ja ymmärrämme musiikkia seuraavilla kuuntelukerroilla, musiikkivideotilanteiden ulkopuolella?

Väitöskirja koostuu neljästä tutkimuksesta, joissa kussakin käytettiin eri menetelmiä näiden kysymysten selvittämiseen. Työ tarkastelee aihetta useiden musiikinpsykologisten näkökulmien kautta, mukaan lukien arjen musiikinkuuntelu, musiikin herättämät tunteet, musiikki hyvinvoinnin lähteenä, musiikki ja muistot, elokuvamusiikki ja audiovisuaalinen havaintokokemus.

Väitöskirjatutkimuksen tulokset tukevat kiistatta sitä havaintoa, että audiovisuaaliset musiikinkuuntelun muodot tulevat yhä suositummiksi teknologisen kehityksen ja YouTuben kaltaisten alustojen myötä.

Musiikkivideot eivät ole vain houkutteleva kulutuksen muoto, joka herättää kuulijoissa vahvoja elämyksiä, vaan niillä on myös kyky vaikuttaa siihen, miten kuulijat tulkitsevat ja ymmärtävät lempikappaleittensa merkityksiä, synnyttäen heidän mielissään mielikuvia myös myöhemmillä kuuntelukerroilla.

Tarinalliset tai tanssiesityksiä sisältäneet videot olivat erityisen tehokkaita luomaan pitkäaikaisia muutoksia siinä, kuinka kuulijat havaitsivat musiikkia. Ne synnyttivät uudenlaisia tai vahvistivat olemassa olevia suhteita musiikkiin. Nämä löydökset ovat erityisen merkityksellisiä nykyisen musiikinkuuntelun maisemassa, jossa uudet multimedian muodot jatkavat kehittymistään ja kasvattavat suosiotaan.

MA Johanna Wilsonin musiikkitieteen väitöskirjan "From Trending to Mind- Bending: The functions and effects of music video experiences" tarkastustilaisuus pidetään 7.6.2024 klo 12.00 Musica-rakennuksessa salissa M103. Vastaväittäjänä toimii professori Tuomas Eerola (Durham University) ja kustoksena professori Suvi Saarikallio (Jyväskylän yliopisto).

Tilaisuuden kieli on englanti.

Linkki väitösjulkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-0206-4

Taustatietoa:

Johanna N. Wilson (Dasovich-Wilson) toimii Jyväskylän yliopistossa projektitutkijana. Hän on sekä Musiikin, mielen, kehon ja aivojen huippuosaamiskeskuksen (CoE MMBB) että MUSICONNECT-hankkeen tutkijajäsen. Wilsonin väitöstyötä ovat tukeneet myös Alfred Kordelinin säätiö ja Jyväskylän yliopiston humanistinen tiedekunta.

Lisätietoja:

Johanna Wilson, johanna.n.wilson@jyu.fi