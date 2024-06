Perhehoitajan työ on turvallisen ja tavallisen arjen luomista

Perhehoito tarkoittaa hoitoa tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä perheenjäsenenä. Tunnetuin perhehoidon muoto on lasten ja nuorten sijaisvanhemmuus, mutta perhehoitoa tarjotaan erilaisille kohderyhmille. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (Keusote) perhehoitoa on tarjolla lastensuojelun asiakkaiden lisäksi ikääntyneille ja vammaisille henkilöille.

– Perhehoito tarjoaa asiakkaalle yksilöllisen ja yhteisöllisen elinympäristön ja on turvallista ja tavallista perhe-elämää. Se mahdollistaa esimerkiksi läheiset ihmissuhteet ja kodin kasvuympäristönä, vaikka elämä niin sanotusti omassa kodissa ei olisikaan mahdollista, kertoo vammaispalveluiden perhehoidon esimies Nina Saastamoinen Keusotelta.

Välittämistä ja huolehtimista

Keusoten perhehoitajat ovat kertoneet työn olevan mielekästä ja ihmisläheistä työtä, jossa tietää olevansa tärkeä. Pääsääntöisesti asiakas tai asiakkaat asuvat perhehoitajan kotona. Joissakin tapauksissa, erityisesti ikääntyneiden kanssa, perhehoitoa toteutetaan asiakkaan kotona.

– Käytännössä työ on tuiki tavallisen arjen viettämistä asiakkaan kanssa. Asiakkaat ovatkin oikeastaan perheenjäseniä, kuvailee Saastamoinen.

Perhehoitajilta ei vaadita mitään tiettyä koulutustaustaa, vaan perhehoitajiksi sopivat ihan tavalliset perheet ja henkilöt, jotka ovat valmiita avaamaan kotinsa ovet ja tekemään yhteistyötä asiakkaan ja ammattilaisten kanssa. Perhehoito voi olla pitkäaikaista ja ympäri vuorokauden tapahtuvaa hoitoa tai lyhytaikaista esimerkiksi omaishoitajan vapaa-ajan järjestämiseksi. Perhehoitoa järjestetään myös osavuorokautisena.

– Järjestämme perhehoitajan tehtävästä kiinnostuneille ennakkovalmennuksen, jonka aikana arvioidaan puolin ja toisin sopivuutta perhehoitajaksi. Valmennukseen osallistuminen ei sido mihinkään, eli valmennukseen voi osallistua myös sillä ajatuksella, että selvittää itselleen, sopiiko tehtävä minulle, Saastamoinen kertoo.

Keusote tarjoaa tukea, ohjausta ja neuvontaa.

– Perhehoitajan työ on turvallisen ja tavallisen arjen luomista, välittämistä ja huolehtimista. Se on hyvä vaihtoehto palkkatyölle tai lisäansion hankkimiselle perheelle tai henkilölle, jolla on halu auttaa, summaa Saastamoinen.