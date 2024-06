Vuoden 2023 talousennustajapalkinto Pellervon taloustutkimukselle

Julkaisuvapaa torstaina 6.6.2024 klo 12.30

Tämä on viides kerta, kun PTT voittaa vuodesta 1998 asti pidetyn talousennustajakilpailun.

Kilpailussa tarkasteltiin ennusteiden keskimääräistä osumatarkkuutta vuoden 2023 talouskehityksestä. Mukana oli kymmenen tutkimuslaitosta ja pankkia, jotka rohkenivat ennakoida vuoden 2023 talouskehitystä: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Labore, Pellervon taloustutkimus, Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, OP Ryhmä, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken ja Hypo.

Ennustetarkkuus arvioitiin erikseen mm. talouskasvusta, työttömyydestä, inflaatiosta, vaihtotaseesta, investoinneista ja kulutuksesta. Yhteensä arvioitavia muuttujia oli 9 kolmelta eri ennusteajankohdalta, vuoden 2022 keväältä ja syksyltä sekä vuoden 2023 keväältä.

Professori Kari Heimonen toteaa, että vuoden 2022 positiivisen talouskasvun jälkeen ennustajat odottivat talouskasvun jatkuvan ja heidän talousennusteet ennakoivat vuodelle 2023 keskimäärin positiivista talouden kehitystä (0.5%). Vuoden edetessä talouden negatiivinen kuva alkoi vähitellen tarkentua kauttaaltaan. Negatiivista kehitystä vauhdittivat kuluttajien ostovoiman pienentyminen, korkojen nousun ja inflaation jatkuminen sekä investointien reipas lasku.

- Ennusteet tarkentuivat kauttaaltaan ajan kuluessa ja siten talouden kehitys oli ennakoitua. Mitään suurta ja nopeaa yllätystä ei talouskehityksessä tapahtunut, toteaa Heimonen.

- Jälleen kerran tuli toteen myös se, että Suomen talouden parhaat ennusteet tehdään Suomessa.

OECD:n ja Euroopan Komission Suomen talouden ennusteet eivät pärjänneet tarkkuudessa suomalaisille talousennustajille.

Vuodesta 1997 pidetyn ennustekilpailun on voittanut nyt viisi kertaa Pellervon taloustutkimus (PTT) ja Suomen Pankki. Nordealla on neljä voittoa, Danske Bank, OP ryhmä sekä ETLA ovat voittaneet kolmesti. Kahdesti talousennustajapalkinnon on saanut VM.

