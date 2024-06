Avoin seminaari arjen esinesuhteista – Tunnesiteet tavaroihin tekevät luopumisesta vaikeaa

Seminaarin pääpuhujana on dosentti Veera Kinnunen Oulun yliopistosta. Hänen esitelmänsä käsittelee tavarapaljoutta sekä esineistä luopumisen neuvotteluja. Kinnunen on tarkastellut etnografisesti arjen hankalia materiaalisia suhteita, kuten elämää jätteiden, rojun tai mikrobien kanssa.

Seminaarissa esitellään SENSOMEMO-hankkeen keskeiset tutkimusaineistot ja -tulokset. Hankkeessa on tuotettu haastatteluaineisto, joka on kerätty online-haastatteluina sekä tapaamisissa haastateltavien kotona.

Hanke on myös tuottanut Elämäni esineet -keruukyselyn yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston kanssa. Siinä pyydettiin kertomaan arjen esineistä ja niihin liittyvistä kokemuksista, käsityksistä ja merkityksistä. Keruu tuotti noin sata omaelämäkerrallista kirjoitusta ja valokuvaa. Keruuaineiston pohjalta julkaistaan kesäkuussa avoin artikkeli ”Omaelämäkerrallinen materiaalisuus ja kodin merkitykselliset esineet” Elore-verkkolehdessä.

SENSOMEMO-hankkeessa on osoitettu, että suomalaisten esinesuhteet ovat monimutkaisia. Esineiden avulla rakennetaan kotia ja kodikkuutta ja säilytetään perheen ja suvun historiaa. Esineitä on usein liikaa, mutta niistä luopuminen on vaikeaa. Useat aineistojen vastaajat peräänkuuluttivat keskustelua esineisiin liittyvistä käytännöistä, tunteista ja vastuista.

– Moniin kodin ja arjen esineisiin latautuu eletyn elämän muistoja, sosiaalisia suhteita ja velvollisuuksia. Tärkeidenkin esineiden karsiminen on usein välttämätöntä. Niiden hävittämiseen, kierrättämiseen, järjestämiseen ja valikointiin liittyy huomattavan paljon työtä sekä kulutuskriittistä eettistä pohdintaa, Koskinen-Koivisto kertoo.

Avoimet luennot 10.6. klo 10–12, Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäellä Historica H306. Tervetuloa!

Lisätietoja:

Dosentti, vastuullinen tutkija Eerika Koskinen-Koivisto eerika.koskinen-koivisto@jyu.fi, 0407243810

FT, tutkijatohtori Anna Kajander anna.k.kajander@jyu.fi

www.sensomemo.fi