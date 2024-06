Mirjam Helin -laulukilpailun voitti Jingjing Xu – taso oli erittäin korkea

Suomen Kulttuurirahaston vuodesta 1984 järjestämän Mirjam Helin -laulukilpailun voittajaksi lauloi kiinalainen mezzosopraano Jingjing Xu, joka sai 50 000 euroa. Toiseksi sijoittui saksalainen sopraano Kathrin Lorenzen, joka palkittiin 40 000 eurolla, ja kolmanneksi eteläkorealainen tenori Junho Hwang, joka sai 30 000 euroa. Finaaliin osallistuivat lisäksi puolalainen sopraano Justyna Khil, armenialainen baritoni Aksel Daveyan ja kroatialainen sopraano Josipa Bilić. Heistä jokainen palkittiin 10 000 eurolla.

"Kilpailijoiden taso on ollut todella korkea ja yleisö fantastista. Myös tuomariston kesken on vallinnut hyvä henki. On ollut ilo olla kilpailussa mukana", sanoo tuomariston puheenjohtaja Soile Isokoski.



5 000 euron palkinnon parhaasta lied-esityksestä sai saksalainen baritoni Gabriel Rollinson välierissä esittämästään Harry Burleigh'n laulusta Among the Fuchsias. Samansuuruisen palkinnon parhaasta suomalaisen yksinlaulun esityksestä sai unkarilainen sopraano Renáta Gebe-Fügi. Hän esitti Erkki Melartinin laulun Minä metsän polkuja kuljen.

Lehdistöraadin suosikki oli norjalainen sopraano Hedvig Haugerud. Kansainväliseen lehdistöraatiin kuuluivat Anne Aavik Virosta, Kikka Holmberg ja Harri Kuusisaari Suomesta sekä Jürgen Otten ja Michael Stallknecht Saksasta.

Opiskelijaraati valitsi suosikikseen Jingjing Xun. Opiskelijaraadin jäsenet olivat Liisa Kouvonen Turun ammattikorkeakoulusta, Tanja Niemelä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta sekä Tiina Salminen Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Ylen yleisöpalkinnon sai Kathrin Lorenzen.

Kilpailun tuomarit olivat bassobaritoni Luca Pisaroni, pianisti Keval Shah, baritoni Bo Skovhus, mezzosopraano Randi Stene, sopraano Dawn Upshaw. Tuomariston puheenjohtajana toimi sopraano Soile Isokoski.

Yleisö löysi kaikkiin tapahtumiin

Helin-kilpailun maksullisiin tilaisuuksiin alkueristä finaaliin osallistui yli 4 000 kävijää. Maksuttomat, kaikille avoimet oheistapahtumat kuten mestarikurssit, oopperakaraoke ja konsertit houkuttelivat Musiikkitaloon lähes 1 000 musiikinystävää.

