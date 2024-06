Antti Holma ei pidä kesälomaa tänä vuonna – suosikkisarja jatkuu Podmessa läpi kesän

Antti Holma kuuluu Podme-palvelussa läpi alkaneen kesän. Näyttelijä-juontajan suosittu Podme Original -podcast Antin koulumatka kulkee kesän ajan nimellä Antin Kesäkassit. Uudistunutta nimeä kesän ajan kantavan minicastin ensimmäinen kesäjakso julkaistiin Podme Premiumissa keskiviikkona 5. kesäkuuta.

– Tänä vuonna Antti ei lomaile kesällä podien tekemisestä lainkaan, vaan ahkeroi ja ilahduttaa tilaajiamme minicasteilla viikosta toiseen läpi kesän. Antin Kesäkassit tarjoaa Antin koulumatkan kuuntelijoille samaa tuttua huippuluokan sisältöä Antilta, mutta astetta kesäisemmin tunnelmin, Podme Suomen maajohtaja Henna Helske kertoo.

Antin Kesäkassit pitää kuulijat minicasteilla ajan tasalla Antin kuulumisista, ja muistuttaa siitä, mistä suomalaisten kesä on tehty. Kesäkassit ilmestyy Podme Premiumissa joka keskiviikko aina elokuun alkupuolelle saakka.

Kesäkassien avausjakson voi kuunnella täältä.

Jenna Gullsten palaa Podmen podcast-ääneksi

Podme Premiumissa ilmestyy kesän aikana myös muita uutuuksia. Yksi niistä on tosi-tv:stäkin tunnetuksi tulleen Jenna Gullstenin Terkuin, Jenna. Uusi minicast alkaa Podme Premiumissa torstaina 13. kesäkuuta.

Minicast on Podme Premiumin tarjontaan kuuluva podcast-formaatti. Rennot suosikkipodcastaajien tekemät audiopäivitykset ovat kestoltaan keskimäärin 5-15-minuuttisia. Minicasteista voi lukea lisää täältä.

Gullsten (os. Mäkikyrö) on monille podcast-faneille tuttu muun muassa Nikotellen- ja Mutsiputki-podcasteista. Minicastissaan hän jakaa viikoittain ajatuksiaan elämästään pohjoisessa, siitä kuinka kaikki on muuttunut äitiyden ja Helsingistä muuttamisen myötä, ja siitä mikä hänen elämässään on ajankohtaista juuri nyt.

– Jennan ääntä ja tarinoita on kaivattu yleisömme keskuudessa kovasti siitä lähtien kun hän jäi pois Nikotellen-podcastista. Olemme pitkään miettineet yhdessä, mitä uutta keksittäisiin. Hienovaraisen yleisökyselyn myötä kävi ilmi, että Jenna ja hänen kuulumisensa ovat tässä kohtaa se, mitä janotaan eniten. Lisäksi toivottiin hänen suorasanaisia totuuksiaan ja hurttia huumoria. Ilmiselvä ratkaisu oli oma minicast-sarja, jossa kaikki edellä mainittu toteutuu, ja vielä ajankohtaisessa muodossa, Podme Suomen sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki kertoo.

Gullsten palaa podcast-työn pariin intoa puhkuen. Aiemmin hän on tehnyt podcasteja juontajapariensa kanssa, mutta nyt juontovastuu on pääsääntöisesti yksin hänen. Joissakin minicastin jaksossa saatetaan tosin kuulla myös vieraileviä henkilöitä.

– Aivan mieletöntä, sen kiljaisen heti tähän alkuun! Pitkään on taas mennyt podcast-puolella kuuntelijan roolissa, mutta nyt pääsen tekemään omaa minicastia ja olen tästä kyllä super-innoissani! Jännittää kovasti, sen myönnän. Aikaisemmin olen saanut tehdä podcastia yhdessä huippujuontajien kanssa, mutta tällä kertaa äänessä on vain me, myself and I. Innolla odotan tulevaa tämän minicastin parissa! Gullsten hekumoi.

Jenna Gullstenin uusi minicast alkaa Podme Premiumissa torstaina 13. kesäkuuta. Gullstenilla on aiempaa podcastkokemusta mm. Nikotellen- ja Mutsiputki-podien juontamisesta.

EveryPodi kerännyt paljon hyvää palautetta

Veronica Verhon ja Constantinos “Gogi” Mavromichaliksen juontaman EveryPodi-podcastin ensimmäiset 10 jaksoa ovat keränneet suuren määrän kuunteluita. Maaliskuussa alkaneessa podcastissaan Verho ja Mavromichalis kuuntelevat muita podcasteja ja tuottavat niistä mitä erikoisinta tajunnanvirtaa.

Podmesta ja muilta yleisimmiltä podcast-alustoilta ilmaiseksi löytyvä Podme Original -podi on Huhtamäen mukaan saanut paljon positiivista palautetta etenkin viihdyttävyydestään sekä juontajakaksikon Verho-Mavromichalis välisestä kemiasta.

Innokkaimmat kuuntelijat ovat jo kyselleet, saako podi jatkoa kymmenen ensimmäisen jakson jälkeen.

– Veronican ja Gogin podituotos on ehtinyt kerätä vain parissa kuukaudessa todella paljon kiitosta, enkä suoraan sanottuna ihmettele sitä. Kaksikko loistaa yhdessä studiossa ja he heittäytyvät tosissaan. Heillä on aidosti hauskaa äänityksissä ja se luo kuulijalle varmasti ilon hetkiä, Huhtamäki sanoo ja jatkaa:

– Olemme saaneet palautelaatikkoon paljon viestejä siitä, että podin halutaan jatkuvan. Ei ole salaisuus, että sitä mekin toivomme. Toivottavasti pystymme kertomaan tähän liittyen iloisia uutisia jo kesän aikana.

EveryPodin kaikki 10 jaksoa voi kuunnella täältä.

Veronica Verhon ja Constantinos Mavromichaliksen EveryPodi-podcast on kerännyt nopeassa ajassa suuren suosion.

Kesäkuun uutuussarjat

Terkuin, Jenna

Monille Podme Premiumin kuuntelijoille tuttu Jenna Gullsten (os. Mäkikyrö) palaa ääneen uudella minicastillaan, jossa hän jakaa viikottain ajatuksiaan elämästään pohjoisessa sekä siitä kuinka kaikki on muuttunut äitiyden ja Helsingistä muuttamisen myötä.



Uusi jakso torstaisin 13.6. alkaen.

Uusin jaksoin jatkuvat podcastit

Antin kesäkassit

Antti Holman suosittu podcast Antin koulumatka kulkee kesän ajan nimellä Antin kesäkassit. Kesäisin tunnelmin kuuntelijat mukaansa tempaava minicast ilmestyy kesän ajan Podme Premiumissa kerran viikossa tarjoten tuttua Antti Holmaa.

Uusi jakso keskiviikkoisin 5.6. alkaen.

Terapeuttiville Q&A

Pirkkalaisen psykoterapeutin Ville “terapeuttiville” Merisen huhtikuussa alkanut terapeuttiville Q&A jatkuu eurovaalikaranteenin jälkeen. Minicastissaan Merinen pyrkii jakamaan vastauksia ihmisten kysymyksiin mielenterveysasioista. Eurovaaliehdokas Merinen ottaa kantaa muun muassa niihin kysymyksiin, joista kuuntelijat eivät välttämättä uskalla käydä puhumassa ammattilaiselle.

Lisätietoa Merisen minicastista löytyy täältä.

Uudet jaksot maanantaisin ja torstaisin 10.6. alkaen.

Kasper ja Mikko

Kasper Strömmanin ja Mikko Pykärin juontaman humoristisen podcastin toisen kauden teemana on seksi. Uudella kaudella kaksikko puhuu kukista ja mehiläisistä suoraan, ilman kiertelyä. Jos kuuntelijaa kiinnostaa mitä tapahtuu lakanoiden välissä, tämä nautinnollinen podcast on kuin tehty hänelle.

Podin ensimmäisen kauden aiheena oli urheilu. Kauden voi kuunnella täältä.

Uudet jaksot maanantaisin 10.6. alkaen.