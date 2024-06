SDP:n Eloranta: Hallitus lisää alkoholihaittoja lisäämällä alkoholin saatavuutta

– Alkoholi on myrkky, joka aiheuttaa 60 eri sairautta. Alkoholin takia Suomessa menetetään joka vuosi yli 37 000 elinvuotta ennenaikaisesti, kun mukaan lasketaan myös epäsuorat kuolemat ja menetetään 1,3 miljardin euron verran inhimillistä pääomaa vuodessa (FCG selvitys). Alkoholin suurkuluttajia on Suomessa jo puoli miljoonaa. Alkoholi aiheuttaa myös mittaamattoman määrän sivullisten kärsimystä, haittoja ja turvattomuutta, erityisesti lapsille. Poliisin arvioidaan hoitavan vuosittain yli 200 000 alkoholiin kytkeytyvää hälytystehtävää – noin 70 % poliisin hälytyksistä liittyy jollain tavalla alkoholiin, Eloranta listaa.

Tutkimusten perusteella alkoholin saatavuuden lisääntyminen lisää alkoholin kulutusta. Näin ollen alkoholin saatavuuden lisääminen vaikuttaa negatiivisesti ihmisten väestön terveyteen ja hyvinvointiin. WHO:n mukaan pohjoismainen valtiollisen alkoholimonopolin malli on parhaita käytäntöjä vähentää alkoholihaittoja, koska se rajoittaa myyntipisteiden määrää, hillitsee hintakilpailua ja markkinointia.



– Hallituksen alkoholihaittoja lisäävälle linjalle ei löydy myöskään kansalta kannatusta. Suurin osa suomalaisista on ollut tyytyväisiä alkoholin saannin rajoituksiin. Väljempää alkoholipolitiikkaa haluaa yhä harvempi suomalainen, enää 26 %. Orpon hallitus on valinnut toisenlaisen linjan, sillä se lisää alkoholin tarjontaa vähittäiskaupoissa. Tämä seitsemäntoistakertaistaa 5,6–8 % oluiden, siiderien ja viinien myyntipisteet, Eloranta toteaa.

– Muutoksen hyödyt tulevat vähittäiskaupalle, jonka kauppa kasvanee arvion mukaan yli 50 miljoonalla eurolla. Haitat kohdistuvat yksilöille, perheisiin, työelämään ja yhteiskunnalle muun muassa terveydenhuollolle, joka jo nyt kärsii resurssipulasta. Kaikki eduskunnan kuulemat asiantuntijat vastustivat esitystä paitsi Päivittäistavarakauppa ry, joka hyötyy linjauksesta, Eloranta lisää.



Myös hallituksen päätöksen yhteensopivuutta Euroopan unionin lainsäädännön kanssa on kyseenalaistettu, koska se on rajattu valmistustavan mukaan vain käymisteitse valmistettuihin juomiin. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa vähittäiskauppaan vapautuu aiottua enemmän alkoholijuomia. Elorannan mukaan hallituksen politiikan kokonaisuus tulee suurella todennäköisyydellä johtamaan alkoholimonopolin kaatumiseen.

– Hallitushan on toteuttamassa myös olutveron alentamisen, tuottajien vähittäismyynnin laajentamisen, alkoholijuomien verkkokaupan ja kotiinkuljetuksen sallimisen sekä selkiyttämässä rajat ylittävää etämyyntiä. Kaikenikäisten suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin, mutta myös kansantalouden näkökulmasta olisi välttämätöntä tukea toisenlaista alkoholipolitiikkaa – sellaista, joka vähentää alkoholin käyttöä ja samalla sen haittoja, Eloranta vaatii.