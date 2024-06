KHO:n ennakkopäätös, joka koskee pysyvän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä olevan asumisajan alkamista

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ulkomaalaislaissa on määritelty asumisaikavaatimuksen alkaminen pakolaisaseman tai toissijaista suojelua saaneen kohdalla. Lain sanamuoto on tältä osin selvä ja poikkeukseton. Pysyvän oleskeluluvan edellyttämä neljän vuoden määräaika lasketaan maahantulopäivästä, jos hakijan oleskelulupa on saatu pakolaisuuden, eli turvapaikan antamisen, perusteella. Sääntöä ei voida soveltaa siten, että määräaika alkaisi vasta turvapaikkahakemuksen jättämisen ajankohdasta tai siitä ajankohdasta, kun myönteinen turvapaikkapäätös on tehty. Aiemman turvapaikkahakemuksen hylkääminen ei vaikuta määräajan laskentaan, eikä myöskään se, onko henkilö hakenut kansainvälistä suojelua useita kertoja.

Äänestys 3–2

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2024:87

