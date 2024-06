Nuori, älä jää yksin – Tukea nuorten arkeen hyvinvointialueelta, kunnista ja järjestöistä

Nuoruus on parhaimmillaan ihanaa kasvamisen ja itsensä löytämisen aikaa, mutta toisaalta nopea kehitys ja muutokset aiheuttavat myös epävarmuutta. Vastuun sekä arjen vaatimuksien ja odotuksien lisääntyminen voi aiheuttaa myös huolta. Onkin normaalia, että nuoren mielessä on innostavien unelmien lisäksi myös monia vastaamattomia kysymyksiä ja huolia.

– Verkkosivuiltamme löytyy kokonaisuus “Tukea nuorten arkeen”, josta löytyy palveluita, verkkosivustoja ja yhteystietoja, joiden kautta nuori itse tai nuoren läheinen voi saada tukea ja apua esimerkiksi mielenterveyteen, seksuaaliterveyteen, päihteisiin tai kiusaamisen liittyvissä asioissa. Mikään nuoren murhe tai ongelma ei ole liian pieni tai liian suuri avun hakemiseen, muistuttaa erityisasiantuntija Laura Busi Keusotelta.

Tietoa, tukea ja apua nuorille tarjoaa niin Keusote, alueen kunnat kuin järjestöt ja seurakunnatkin. “Tukea nuorten arkeen” -sivulta löytyy kaikkien näiden palveluita.

– Jokainen nuori on yksilö, jolla on oma elämänpolku kuljettavana. Kaikille on kuitenkin yhteistä riittävän tuen ja huolenpidon tarve. Onkin tärkeää, ettei nuori jäisi murehtimaan mahdollisia murheita yksin, vaan hakisi matalalla kynnyksellä apua, kertoo Busi.

Tukea nuorten arkeen

Keusote järjesti marraskuussa 2023 puntaroivan asukaspaneelin, jossa noin 40 Keusoten alueen asukasta kokoontui ideoimaan, miten lasten ja nuorten mielen hyvinvointia voisi tukea. Yhtenä keinona panelistit ehdottivat, että Keusote pyrkii aiempaa paremmin tavoittamaan lapset ja nuoret. Tämä viestintäkampanja on yksi keinoista tavoittaa alueemme lapset ja nuoret entistä paremmin. Viestintäkampanja jatkuu syksyllä 2024.