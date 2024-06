SDP:n Rantanen: Pohjoismaiselta tasolta rymisten alas

- Global Rights Indeksillä toiselle tasolle putoaminen on Suomelle ensimmäinen kerta historiassa. Meitä ei voi enää pitää vertaisena muiden pohjoismaiden kanssa ja tämä on iso kolaus. Olemme nyt osa eurooppalaista sekä globaalia trendiä, jossa työntekijöiden asema vain heikentyy, sanoo kansanedustaja ja SD-eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen huolestuneena.

- Tämä on erittäin surullinen asia Suomelle - ja vielä synkempi asia työntekijöille. Lakko-oikeutta on rajoitettu merkittävästi, jatkossa sairastamisesta sakotetaan ja sosiaaliturvaa on heikennetty vastuuttomasti. Tässä vain muutama mainitakseni, jatkaa Rantanen.

ITUC:n nyt yhdettätoista kertaa julkaisema indeksi pohjautuu 97 indikaattoriin. Niiden pohjalta maat on asetettu viiden portaan asteikolle. Suomi sijoittui toselle portaalle, jossa maita yhdistää toistuvat perusoikeuksien rikkomukset.