SDP:n Kimmo Kiljunen perää vastausta yritysvastuujärjestöjen rahoitukseen

Vain noin kahden miljoonan euron suuruinen tuki jäädytetään siitä huolimatta, että sille oli jo varattu rahoitus kehysriihessä. Tuolloin hallitus päätti lisätä 10 miljoonaa euroa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyövaroista maksettavaa rahoitusta kehyskaudelle ensi vuodesta alkaen.

Viestintä- ja globaalikasvatustuen lakkauttaminen koskettaa erityisesti pieniä kansalaisjärjestöjä ja yritysvastuujärjestöjä, joille tuki on keskeisin julkinen rahoituslähde. Tätä tukea tutkimustyöhön on saanut esimerkiksi Finnwatch ry, joka on tuen avulla tuonut esiin mm. työriistoa palmuöljytuotannossa, ihmisoikeusloukkauksia kaivostoiminnassa ja vaate- ja tekstiilialan riittämättömiä ilmastotoimia. Tutkimukset on huomioitu laajasta eri medioissa, ja ne ovat lisänneet tietoisuutta arvoketjujen ongelmista. Myös yritykset ovat arvostaneet yhdistyksen tuottamaa tietoa on ollut arvostettua ja se on johtanut muutoksiin niiden toiminnassa.

– Yritysvastuuta koskeva tutkimustieto on erityisen tärkeää nyt, kun kestävyysraportointidirektiivi ja yritysvastuudirektiivi on hyväksytty EU:ssa, ja yrityksille tulee lakisääteinen velvollisuus tuntea entistä paremmin omat kansainväliset arvoketjunsa, Kiljunen tähdentää.

Kiljunen on hämmästynyt ja pahoillaan ulkoministeriön äkillisestä päätöksestä olla avaamatta viestintä- ja globaalikasvatustukea ja kysyy kirjallisessa kysymyksessään kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Taviolta, miten ministeri aikoo varmistaa yritysvastuujärjestöjen työn julkisen rahoituksen jatkossa.