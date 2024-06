Tutkijoiden yö saapuu jälleen syksyllä yhdessä Valon kaupungin kanssa!

Euroopan laajuinen Tutkijoiden yö avaa jälleen Jyväskylän yliopiston ovet perjantaina 27.9.2024. Tämän vuoden teemana Tutkijoiden yössä on monimuotoisuus, joka on olennainen osa yliopiston roolia tutkitun tiedon tuottajana, yhteiskunnallisesti vaikuttavana ja opetusta tarjoavana toimijana. Tiedettä on tekemässä monimuotoinen joukko tutkijoita ja se koskettaa meistä jokaista. Monitieteellinen ohjelmamme tarjoa laajan kurkistuksen Jyväskylässä tehtävään tutkimukseen ja sen merkitykseen kulttuuriemme, yhteisöjemme sekä ympäristömme monimuotoisuudelle.

Tapahtumassa päästään vierailemaan tutkijoiden laboratorioihin ja tutustumaan tutkimuksen uusimpiin löydöksiin. Luvassa on jälleen ohjelmaa kiihdytinlaboratoriovierailuista lihaksen voimantuottomittaukseen ja CSI-rikospaikkatutkimukseen. Mukana on myös Central Finland Mobility Foundation -säätiön vetynäyttely Aalto2-museokeskuksen tiloissa, joka valottaa vihreän vedyn tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Ohjelmat soveltuvat kaikenikäisille vauvasta vaariin, joten koko perhe viihtyy varmasti tiedettä ja kaupungin valotaideteoksia ihmetellen. Iltaohjelman lisäksi mukana on jälleen kouluryhmille suunnattuja työpajoja, joihin ilmoittautuminen käynnistyy elokuussa. Tutkijoiden yötä juhlitaan tänäkin vuonna ympäri Suomea ja mukana ovat Jyväskylän lisäksi Helsinki, Oulu sekä Hämeenlinna.

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.

Ota Tutkijoiden yön sosiaalisen median kanavat siis seurantaan, jotta et jää paitsi syksyn hauskimmasta ja opettavaisimmasta tapahtumasta. Tapahtuman koko ohjelma julkaistaan kesän ja syksyn aikana.

Nähdään Tutkijoiden yössä!

Lisätietoja löydät osoitteesta: www.jyu.fi/fi/tutkijoidenyo

Liisa Harjula

Viestintäpäällikkö

liisa.harjula@jyu.fi

Suvi Toivanen

Viestinnän harjoittelija

suvi.l.a.toivanen@jyu.fi