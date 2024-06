Bomban matkailualue laajenee – juhannuksesta alkaen 92 uutta järvimaisemahuonetta ja monipuoliset elämyspalvelut käytettävissä

– PKO:n tavoite on tehdä Pohjois-Karjalasta entistä parempi paikka elää. Matkailun kehittäminen on missiomme käytännön toteuttamista, koska kasvaneen matkailun hyödyt säteilevät kaikille alueen toimijoille. Bomban laajennustyö ainutlaatuiseksi kylpylähotelliksi sekä karjalaiskylän uudistus työllistivät lähialueen urakoitsijoita noin 374 hlötyövuoden verran, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.

Uudistus lisää Bomban vetovoimaa

– Viimeisimmät uudistukset tekevät Bombasta entistä houkuttelevamman lomakohteen. Hotellihuoneidenkin määrä lähes tuplaantuu, mitä on todella odotettu, PKO:n matkailujohtaja Satu Näsärö sanoo.

– Uudisosan luonnonläheisesti sisustettujen huoneiden erikoisuutena on lattiasta kattoon ulottuvat maisemaikkunat, joista avautuu hieno näkymä kauniisti välkehtivälle Pieliselle. Pohjoiskarjalaista luontomaisemaa, kuten revontulia ja järvelle nousevaa aamu-usvaa, voi ihastella myös huoneiden valokuvatapeteissa. Valokuvat ovat paikallisten valokuvaajien Pauli Sorsakarin ja Asko Kuittisen taidonnäytteitä, Break Sokos Hotel Bomban hotellinjohtaja Sanna Tenhunen kertoo.

Uudesta järvisiivestä löytyy eri huonetyyppejä Standard-huoneista viidennen kerroksen parvekkeellisiin Superior-huoneisiin ja saunallisiin sviitteihin. Sisustuksellaan alueen luontoa kunnioittavassa Bistro Ohtossa nautitaan skandinaavisen keittiön klassikkoannoksia ja sesongin makuja kauniin järvimaiseman äärellä. Kesällä käytössä on myös iso terassi.

Järvisiiven iso ja elämyksellinen leikkihuone tarjoaa perheen pienimmille hauskoja hetkiä turvallisessa ympäristössä. Leikkitilan sisustus on talon oman väen käsialaa ja saanut inspiraationsa lähiympäristöstään: leikkimökki on kuin pienoismalli Bomban perinnerakennuksista, tapeteissa esitellään alueen luontoa ja liu’ut lasketaan kanteleliukumäestä.

Bomba Safaris: seikkailuja ja elämyksiä luonnossa

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa avaa Bomban alueelle juhannuksena myös monipuolisia aktiviteetteja ja välinevuokrausta tarjoavan elämyspalveluyritys Bomba Safariksen.

– Meiltä löytyy laaja valikoima laadukkaita seikkailuja ja elämyksiä, joiden kautta tutustua alueen upeaan luontoon ja ainutlaatuisiin perinnemaisemiin; yksi hauskimmista Coopop-huristelu Puu-Nurmekseen. E-fatbikella voi lähteä vaaroille seikkailemaan ja kanootilla tai suppilaudalla Pielisen aalloista nauttimaan, Bomba Safariksen tuore kohdepäällikkö Minna Leväinen suosittelee.

Kesällä Bomba Safaris tarjoaa viikko-ohjelman, jonka retket toteutetaan takuulähdöin.

Vastuullisuus edellä

Break Sokos Hotel Bomban laajennus on rakennettu kestävän kehityksen periaattein maalämpöä, omaa aurinkovoimaa ja tehokkaita lämmöntalteenottolaitteita hyödyntäen. Hotellilla on sekä Green Key- että Sustainable Travel Finland -tunnukset merkkinä hotellin vastuullisuuden eteen tekemästä jatkuvasta työstä.

Laajennusosan valmistuminen on osa Break Sokos Hotel Bomban isoa uudistusta, jonka tavoitteena on Bomban matkailualueen houkuttelevuuden lisääminen ja matkailijamäärien merkittävä kasvattaminen koko Pohjois-Karjalassa. Viimeisimpien uudistusten myötä Bomballe on rekrytoitu noin 30 uutta työntekijää.

Bomban matkailualueen palvelut juhannuksesta 2024:

Break Sokos Hotel Bomballa 151 huonetta

50 huonetta karjalaiskylän hirsirivitaloissa

Spa Bomba – ylellinen elämyskylpylä Pielisen rannalla

Ravintolat: Buolu Ristorante & Cafe, Bistro Ohto ja Ravintola Bomba

4 kokoustilaa sekä Bomban talon ja Kalevanhovin kokoustilat

Bomba Safariksen elämys- ja välinevuokrauspalvelut

S-parturi-kampaamon ja S-kauneushoitolan palvelut

Break Sokos Hotel Bomban pääurakoitsija on liperiläinen Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy. Muut urakoitsijat ovat: putkiurakoitsija LVI-Tahko Oy Kuopiosta, ilmanvaihtourakoitsija Ilmasiili Oy Kuopiosta, sähköurakoitsija Joen Sähkötekniikka Joensuusta, rakennusautomaatiourakoitsija Schneider Electric Joensuun toimipiste sekä elementtiurakoitsija Pielisen Betoni Lieksa. Hotellin uudisosan sisustuksen on suunnitellut turkulainen Arosuo Arkkitehdit ja Bistro Ohton sisustuksen Elina Korpijärvi.