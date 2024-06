Keskustelualoite yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä jätettiin eduskunnalle

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Suomeen on syntynyt ilmapiiri, joka lietsoo ääriryhmien liikehdintää. Ääriliikkeet eivät ole erillään muusta yhteiskunnasta. Suomessa on huolestuttavan paljon ihmisiä, jotka antavat tukensa tai hiljaisen hyväksyntänsä äärioikeistolaiselle ideologialle ja jopa terrorismille.

Suojelupoliisin mukaan äärioikeistolainen terrorismi muodostaa radikaali-islamistisen terrorismin ohella vakavimman terrorismin uhkan Suomessa. Tästä saimme laajasti suomalaisia järkyttäneen muistutuksen, kun äärioikeistolaiseen ryhmään kuuluvan miehen epäillään puukottaneen 12-vuotiasta lasta Oulussa.

Väkivaltaiset puheet voivat johtaa väkivaltaisiin tekoihin, mutta tätä ei ole huomioitu Suomessa riittävän vakavasti. Puhe ei ole pelkkää puhetta; se luo ilmapiirin, jossa väkivaltaiset teot voivat tulla mahdollisiksi.

Tämä kehityskulku on käännettävä. Yhdenvertaisuuden toteutuminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen tarvitsevat meiltä kaikilta jatkuvia toimia. Kansanedustajilla on vastuu rakentaa yhdenvertaista Suomea sekä puheillaan että teoillaan. Suomea, joka tuomitsee kaiken väkivaltaisen liikehdinnän. Suomea, jossa jokainen voi elää turvassa ihonväristä, uskonnosta ja syntymäpaikasta riippumatta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä.

Keskustelualoitteen allekirjoittajat:

Tytti Tuppurainen, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Matias Marttinen, Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Antti Kurvinen, Keskustan eduskuntaryhmä

Atte Harjanne, Vihreä eduskuntaryhmä

Aino-Kaisa Pekonen, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Peter Östman, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

Harry Harkimo, Liike Nyt -eduskuntaryhmä