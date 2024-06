SDP:n Suhonen patisti hallitusta toimiin Suomen kyläpolitiikan muuttamiseksi

– Elävät ja elinvoimaiset kylät ovat Suomen suola. Ja esimerkki monimuotoisuudesta. On kuitenkin tosiasia, että harvaan asutuilla alueilla koko maassa väestön määrä vähenee vääjäämättömästi. Kuntapäättäjien ei pidä päätöksillään edesauttaa alueen veto- ja pitovoiman heikkenemistä, vaikka tietysti talousperusteet luovat toiminnalle ja kehitykselle tietyt faktat, linjasi Savo-Karjalan vaalipiirin ensimmäisen kauden kansanedustaja Suhonen.

– Orpo-Purran hallituksen teot ovat olleet jo ensimmäisen vuoden aikana karmaisevia. Hallitus on ottanut niiltä, joilla ollut vähiten jo ennestään ja antanut niille, joilla on ollut eniten. Köyhiltä ja pienituloisilta on leikattu ja rikkaille taas jaettu verohelpotuksia, luetteli Suhonen.

– Työmarkkinat on ajettu kaaokseen ja jopa pienyrittäjien selviämistä rapautetaan kesken vuoden tehtävillä arvonlisäveron alarajan laskulla sekä alv-prosentin 1,5 prosenttiyksikön nostolla. Kolmas sektori eli järjestöt ovat olleet Suomen voima aina vaikeina aikoina. Nyt sitäkin lamautetaan matokuurilla ja leikkauksilla, jatkoi eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen.

– Hyvin ei ole käymässä myöskään vapaan järjestötoiminnan eli yhdistysten, seurojen ja kyläyhdistysten. Hallituksen leikkaukset vaikuttavat merkittävästi kyläyhdistyksiin ainakin kahta kautta: leikkaukset maaseudun kehittämisen EU-tukien omavastuuosuuksiin ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen sosiaali- ja terveysministeriön alaiseen, niin sanottuun STEA-rahoitukseen, selvitti eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Suhonen.

– Sote-järjestöjen tekemä työ on ollut arvokasta ja tärkeää – tosin ei niinkään median otsikoissa näkyvää ja sitä kautta on ollut kovin aliarvostettua. Nyt hallitus kaavailee ensi vuodelle 55 miljoonan euron, vuodelle 2026 80 miljoonan euron sekä vuodelle 2027 130 miljoonan euron sote-järjestöjen toiminta-avustusten leikkauksia.

– On selvää, että hallituksen alkumetreillään tekemät virheet kertaantuvat eikä edes puolueettomilta asiantuntijoilta, saati oppositiosta hyvät neuvot kelpaa. Nyt jos koskaan olisi hyvä aika peruskorjaamiselle, joka samalla loisi työpaikkoja rakentamisen ammattilaisille, jotka nyt kärsivät alansa sodan jälkeisen ajan pahimmasta lamasta, sanoi Suhonen.