SDP:n Niina Malm: Hallituksen samapalkkaisuusohjelma on silmänlumetta

- Hallituksen ja järjestöjen samapalkkaisuusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi naisten ja miesten välisen palkkaeron kaventaminen alle 15 prosenttiin. Tällä hetkellä palkkaero on 15,4 prosenttia. Sukupuolten välinen palkkatasa-arvo on yksi keskeisimpiä työelämän tasa-arvokysymyksiä – onko tosiaan niin, että hallituksen kunnianhimo tässä asiassa jää 0,5 prosenttiin, Malm kysyy.

Myös samapalkkaisuusohjelman sisältö herättää kysymyksen siitä, onko Orpon hallitus sitoutunut kaventamaan sukupuolten välistä palkkakuilua, Malm sanoo.

- Nykyisistä hallituspuolueista perussuomalaiset ja kokoomus vastustivat EU:n palkka-avoimuusdirektiiviä, ja tämä näkyy nyt hallituksen politiikassa: hallitusohjelman mukaan hallitus aikoo edistää palkka-avoimuutta vain minimisäännösten mukaisesti. Samapalkkaisuusohjelma puolestaan koostuu lähinnä erilaisista selvityksistä, ja varsinaiset toimet samapalkkaisuuden edistämiseksi jäävät puuttumaan.

Malmin mukaan on irvokasta, että hallitus julkistaa uuden samapalkkaisuusohjelman, vaikka vaikeuttaa samalla itse omalla toiminnallaan sukupuolten välisten palkkaerojen pienentämistä.

- Useat tahot ovat varoittaneet Orpon hallitusta siitä, että sen ajama vientivetoinen palkkamalli tulee vaikeuttamaan naisvaltaisten alojen pyrkimystä päästä palkkakuopasta, mutta hallituksella ei ole ollut halua kuunnella. Tämä viimeistään osoittaa, että samapalkkaisuusohjelma on silmänlumetta, jonka toteuttamisen todellinen tahtotila on nolla, Malm päättää.