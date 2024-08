Innovaatioyrittäjä ja koulutussijoittaja Pekka Koponen aloittaa Vaasan yliopiston työelämäprofessorina erityisalanaan teollinen muutos

Koposella on mittava kokemus innovaatiotoiminnan kehittämisestä sekä innovaatiorahoituksesta organisaatioiden välisissä ekosysteemeissä. Hänen vuonna 2004 perustamansa, Pohjoismaiden suurin innovaatiokonsultointiyritys Spinverse, on hakenut asiakkailleen yli 2 miljardia euroa EU-rahoitusta ja johtanut laajoja kansallisia ja kansainvälisiä ekosysteemejä. Koponen on myös toiminut teollisuuden luottamustehtävissä, mm. Teknologiateollisuuden innovaatio- ja kilpailukykytyöryhmän puheenjohtajana, EK:n edustajistossa ja Euroopan innovaatiokonsulttien kattojärjestö EAIC:n puheenjohtajana. Tätä ennen Koposella oli pitkä kansainvälinen työhistoria Nokialla, jossa hän toimi monipuolisissa suunnittelu- ja johtotehtävissä vuosina 1990–2004.

Koponen toimii myös neljän yhtiön, mm. koulutusyritys Professio Groupin ja korkeakoulujen yhteistä www.opin.fi-oppimisalustaa kehittävän HigherEd Hub Finland Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Koponen on valmistunut diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta vuonna 1991 pääaineenaan tietotekniikka. Koponen on suorittanut Vaasan yliopistossa kauppatieteiden opintokokonaisuuden vuosina 1988–1989. Lisäksi hän on suorittanut MBA-tutkinnon Sveitsissä IMD-kauppakorkeakoulussa.

Vaasan yliopistossa Koposen tehtävät painottuvat professuurin alkuvaiheessa tukemaan yliopistoa yhteistyömallien kehittämisessä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Hän osallistuu myös yliopiston innovaatiotutkimukseen painottuen teknologisen osaamisen kehittämiseen sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti yhdessä yrityselämän kanssa.

Työelämäprofessori on innoissaan uudesta tehtävästään.

– Myytyämme enemmistön Spinversestä olen määrätietoisesti keskittynyt koulutuksen kehittämiseen aktiivisena sijoittajana ja hallitusammattilaisena. Työelämäprofessuuri täydentää nyt tätä tehtäväkokonaisuutta ja pystyn myös antamaan takaisin tärkeälle opinahjolleni. Vaasan yliopisto on onnistunut yliopistojen kolmannessa tehtävässä, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa, esimerkillisesti ja integroitunut vahvasti ympäröivään yritysmaailmaan. On hienoa päästä jatkamaan tämän työn kehittämistä edelleen.

Rehtori Minna Martikainen toivottaa Pekka Koposen ilomielin tervetulleeksi Vaasan yliopiston dynaamiseen yhteisöön.

– Koposella on monipuolinen osaamistausta innovaatiotoiminnasta ja yrityskehityksestä. Hän tulee toimimaan yliopiston ekosysteemi- ja tutkimustoiminnan yhteistyön edistämisessä. Tavoitteena on voimakkaasti edistää teknologiateollisuutta digitaalisessa murroksessa ja vihreässä siirtymässä kehittämällä yritysten T&K-osaamista strategisen muutoksen tueksi. Tavoitteena on luoda myös uusia menetelmiä, joiden avulla voidaan kartoittaa yritysten osaamisvajetta ja vastata siihen tutkimuksen, koulutuksen ja muiden oppimismenetelmien avulla.